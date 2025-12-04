वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ मिचेल स्टार्क ने बदल दिया क्रिकेट का इतिहास, बनाया गजब का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Mitchell Starc World Record: मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं, बल्कि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम को पीछे छोड़ा है. दरअसल, स्टार्क और अकरम दोनों ही गेंदबाजों ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर क्रमशः 414-414 विकेट चटकाए हैं. मगर अकरम को इस आंकड़े तक पहुंचने में 104 टेस्ट मैचों का समय लेना पड़ा था, जबकि स्टार्क ने इस उपलब्धि को 102 मुकाबलों में ही प्राप्त कर लिया है.

वसीम अकरम का टेस्ट करियर

बात करें वसीम अकरम के टेस्ट करियर के बारे में तो वह पाकिस्तान की तरफ से 1985 से 2002 के बीच कुल 104 टेस्ट मैच खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनको 181 पारियों में 23.62 की औसत से 414 सफलता हाथ लगी. अकरम के नाम टेस्ट क्रिकेट में 5 बार 10, 25 बार 5 और 20 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है. 119 रन खर्च कर 7 विकेट टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ट गेंदबाजी प्रदर्शन है.

मिचेल स्टार्क का टेस्ट करियर

वहीं बात करें मिचेल स्टार्क के टेस्ट करियर के बारे में तो उन्होंने 2011 से खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 102* टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 26.56 की औसत से 414 विकेट प्राप्त हुए हैं. स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार 10, 17 बार 5 और 20 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया है. 58 रन खर्च कर 7 विकेट एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ट गेंदबाजी प्रदर्शन है.

मुथैया मुरलीधरन के नाम दर्ज है सबसे वड़ा रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के नाम दर्ज है. जिन्होंने अपनी टीम की तरफ से 1992 से 2010 के बीच कुल 133 टेस्ट मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 230 पारियों में 22.72 की औसत से 800 विकेट प्राप्त करने में कामयाब रहे.

पिंक बॉल टेस्ट में एक टीम के खिलाफ 20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने स्टार्क

यही नहीं स्टार्क पिंक बॉल टेस्ट में एक टीम के खिलाफ 20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में 6 पारियों में 20 विकेट चटकाए हैं.

पिंक बॉल टेस्ट में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले चुनिंदा के टॉप गेंदबाज

20 - मिचेल स्टार्क बनाम इंग्लैंड - 6 पारी

17 - मिचेल स्टार्क बनाम वेस्ट इंडीज - 6 पारी

16 - शमर जोसेफ बनाम ऑस्ट्रेलिया - 4 पारी

16 - अल्जारी जोसेफ बनाम ऑस्ट्रेलिया - 6 पारी

