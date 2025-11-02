टिम डेविड का धमाका, सूर्यकुमार यादव और ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Tim David Creates History: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होबार्ट में खेले जा रहे तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक देश की तरफ से शिरकत करते हुए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि भारतीय टीम के मौजूदा टी20 फॉर्मेंट कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज थी. जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में शिरकत करते हुए 573 गेंदों में शुरुआती 1000 रन बनाए थे. मगर होबार्ट में 569 गेंदों में 1000 के आंकड़े को छूते हुए डेविड ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी देश की तरफ से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी

569 गेंदें - टिम डेविड - ऑस्ट्रेलिया

573 गेंदें - सूर्यकुमार यादव - भारत

604 गेंदें - ग्लेन मैक्सवेल - ऑस्ट्रेलिया

611 गेंदें - फिन एलन - न्यूजीलैंड

डेविड एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक छ्क्के लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बने

यही नहीं टिम डेविड एक कैलेंडर ईयर में टी20 फॉर्मेट के तहत ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ा है. हेड ने 2024 में कंगारू टीम की तरफ से कुल 33 छक्के लगाए थे. वहीं आज के मुकाबले के बाद जारी साल में डेविड के छक्कों की कुल संख्या 35* हो गई है.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से T20I क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

35* - टिम डेविड - 2025

33 - ट्रेविस हेड - 2024

31 - एरॉन फिंच - 2018

29* - मिच मार्श - 2025

