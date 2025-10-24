एशिया कप ट्रॉफी विवाद: 1 घंटे की देरी से शुरू हुई प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पर्दे के पीछा क्या? स्टार बल्लेबाज ने खोला राज

Tilak Varma on Asia Cup 2025 Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल जीतने के बाद एक घंटे की देरी से शुरू हुई प्रेजेंटेशन सेरेमनी को लेकर नया खुलासा किया है. तिलक ने फाइनल में 53 गेंदों में 69 रनों की शानदार पारी खेली. जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया. हालांकि, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. नकवी और भारतीय टीम प्रबंधन के बीच बातचीत जारी रहने के कारण प्रेजेंटेशन सेरेमनी में लगभग एक घंटे की देरी हुई. हालांकि, भारत ने अपना रुख नहीं बदला और नकवी अंततः ट्रॉफी लेकर चले गए.

तिलक ने बताया कि सभी भारतीय खिलाड़ी मैदान पर मौजूद थे और बाद में उन्होंने ट्रॉफी के बिना ही जीत का जश्न मनाने का फैसला किया. ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस पर तिलक ने कहा,"हम वास्तव में एक घंटे से मैदान पर इंतजार कर रहे थे. यदि आप टीवी दृश्यों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मैं जमीन पर लेटा हुआ था. बाकी लोग भी जमीन पर लेटे हुए थे. अर्शदीप सिंह रील बनाने में व्यस्त थे. हम बस इंतजार कर रहे थे, और हम सोच रहे थे, 'ट्रॉफी अब किसी भी समय आएगी.' एक घंटा हो गया, और ट्रॉफी कहीं नहीं मिली. हम इधर-उधर देख रहे थे, लेकिन ट्रॉफी कहीं नहीं मिली."

तिलक वर्मा ने आगे बताया,"अर्शदीप ने कहा, चलो माहौल बनाते हैं. उन्होंने कहा कि हमें 2024 में टी20 वर्ल्ड कप की तरह ही जश्न मनाना चाहिए, बिना ट्रॉफी के. अभिषेक शर्मा, हम और 5-6 और लोगों ने इसके लिए हामी भर दी. फिर हम इसके साथ आगे बढ़े." तिलक ने अपने प्रदर्शन के बारे में भी विस्तार से बात की जो भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ.

उन्होंने कहा,"हम आश्वस्त थे, लेकिन क्रिकेट एक मजेदार खेल है. अगर आप एशिया कप या विश्व कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आप अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं खेलते हैं, तो यह खत्म हो जाता है. लेकिन जिस तरह से मैंने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेला, मैं हर मैच में उसी तरह नहीं खेल सकता."

