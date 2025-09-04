इस डेली डाइट में छिपा है कोहली की शानदार फिटनेस का राज़, डिटेल से जानें, आप भी रहेंगे सुपर फिट

दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अभी हार नहीं मानेंगे. और जिस अंदाज में उन्होंने हाल ही में फिटनेस टेस्ट पास किया है, उससे तो यही लग रहा है. कोहली ने प्री-सेशन अनिवार्य यो-यो फिटनेस टेस्ट लंदन में पास कर लिया है. कोहली के अलावा वनडे कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma), टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakuamr Yadav) और हाल ही में टी20 में बतौर उपकप्तान लौटने वाले शुभमन गिल (Shubman Gill) का फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पूर्व में NCA) में हुआ था.सूत्रों के अनुसार कोहली ने बहुत ही शानदार अंदाज में यो-यो टेस्ट किया है. अभी तक करियर में कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 19 का रहा है. अब यह देखना होगा कि इस बार उन्होंने क्या स्कोर किया है.

बहरहाल, यह सभी जानते हैं कि कोहली की कोशिशों से ही साल 2017 में इस टेस्ट की शुरुआत भारतीय क्रिकेट में हुई थी. और खुद विराट ने आगे रहकर इस टेस्ट में मानक स्थापित किया. उनकी फिटनेस की दुनिया भर में तारीफ होती है, जो उनके शरीर को किसी फुटबॉलर जैसा होने का एहसास कराती है. विराट अपनी फिटनेस पर जमकर काम करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा उनकी डाइट से भी लेना है. चलिए आप जान लीजिए कि कोहली का डेली-आहार क्या है

नाश्ता:

सुबह के नाश्ते में विराट 4 अंडे लेते हैं. इसमें तीन सफेद अंडे (भीतर की पीली जर्दी हटाकर) और एक पूरा अंडा लेते हैं. इसके साथ पालक, काली मिर्च और पनीर या नट बटर के साथ ब्रेड शामिल रहती है. इसके अलावा नाश्ते में पपीता, ड्रैगन फ्रूट या तरबूज शामिल रहता है. वहीं, कोहली नाश्ते लैमन ग्रीन टी भी लेते हैं.

लंच:

कोहली ने नॉनवेज खाना बहुत पहले छोड़ दिया है. फिलहाल उनके दोपहर के भोजन में अलग-अलग तरह की उबली हुई सब्जियां, पालक, चुकंदर, वेजीटेबल सूप और शोरबा भी नियमित अंतराल पर शामिल रहता है. वहीं, अलग-अलग दाल जैसे राजमा या लोभिया उनके दोपहर के खाने का हिस्सा हैं

स्नैक्स:

शाम को कोहली प्रोटीन शेक, मिक्स ड्राई फ्रूट और सीड्स, पपीता या तरबूज जैसे ताजा फल लेते हैं. इसमें स्प्राउट्स और सलाद के साथ-साथ ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी भी शामिल है

डिनर:

रात के खाने में कोहली स्टीम्ड या उबली हुई सब्जियां, ग्लूटेन फ्री आटे की रोटियां किनोआ (दक्षिण अमेरिका का एक अनाज जो दिखने और पकने में भारत जैसा होता है) शामिल रहता है.