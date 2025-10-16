'कप छिनने से तथ्य नहीं बदल सकता', मिस्ट्री स्पिनर ने साधा मोहसिन नकवी पर निशाना

एशिया कप (Asia Cup 2025) खत्म हुए खासा समय हो गया है, लेकिन करोड़ों भारतीयों के लिए ट्रॉफी को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है. मसलन कड़ी मेहनत से कमाई गई मेगा इवेंट आखिर कब देश आएगी? पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इस मुद्दे पर जमकर बोले हैं, तो वहीं अब वर्तमान टीम ने भी इस मुद्दे के खलनायक और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. खिताब जीत के बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 'कॉफी कप' के साथ जीत का जश्न मनाया था. फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी थी. अब वरुण ने पाकिस्तान गृहमंत्री और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की खिंचाई करते हुए तंज कसा है कि वे हमसे कप छीन सकते हैं, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदल जाता कि हम एशिया कप चैंपियन नहीं है.

वरुण ने कहा, 'मैं जानता था कि हम जीतने जा रहे हैं क्योंकि फाइनल तक हम उनके खिलाफ द मैच जीत चुके थे. मैं जान चुका था कि अगर हम हम पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में खेलते हैं, तो हम जीतेंगे.' टी20 फॉर्मेट में टीम का अहम हिस्सा बन चुके चक्रवर्ती ने कहा, 'उनकी मूल रणनीति ट्रॉफी के साथ सोने की थी. इसको ध्यान में रखते हुए मैंने हर बात को लेकर प्लान बनाया था. मैं ऐसा फोटो लेने जा रहा था जैसे मैं कप के साथ होने जा रहा हूं, वगैरह-वगैरह. लेकिन मैच के बाद मेरे नजदीक कॉफी कप को छोड़कर कुछ नहीं था. इसलिए मैंने इसी के साथ जश्न मना लिया'

एशिया कप जीत के बाद वरुण ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'अक्खा दुनिया एक तरफ, मेरा इंडिया एक तरफ, जय हिंद!' वरुण ने कहा, 'ट्रॉफी हाथों में उठाना ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि इससे यह तथ्य बदल नहीं जाता कि भारत ने खिताब नहीं जीता. मैं जानता था कि हम सभी मैच जीतेंगे. हम दुनिया में नंबर एक टीम हैं. हमसे कप छीना जा सकता है, लेकिन हम चैंपियन हैं.'