इन 4 भारतीय खिलाड़ियों ने विराट को भी दे रखी है यो-यो टेस्ट में मात, जानें कब और कितना रहा स्कोर

Virat Kohli passed Yo-Yo Test: विराट कोहली ने हाल ही में यो-यो टेस्ट पास किया, लेकिन यहां ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने उनसे ज्यादा स्कोर किया है

विराट कोहली ने अगली सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है
  • बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाल ही में रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ियों ने यो-यो टेस्ट पास किया है
  • पूर्व कप्तान विराट कोहली ने लंदन में आयोजित यो-यो टेस्ट में पास होकर फिटनेस का मानक बनाए रखा है
  • मनीष पांडेय ने यो-यो टेस्ट में कोहली से बेहतर स्कोर 19.2 अंक हासिल कर अपनी फिटनेस साबित की थी
एक छोटे ब्रेक के बाद यो-यो टेस्ट (YO-Yo Test) फिर से चर्चा में है. हाल ही में बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पूर्व में NCA) में वर्तमान वनडे कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सहित कई खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट हुआ, जिसे ज्यादातर खिलाड़ियों ने पास कर दिया, तो वहीं टीम इंडिया में इसकी शुरुआत कराने वाले पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) ने भी लंदन में आयोजित टेस्ट को पास कर लिया. जब भी बात यो-यो टेस्ट की आती है, तो इसके साथ कोहली का नाम खुद ब खुद चर्चा में आ जाता है क्योंकि कोहली और पूर्व कोच रवि शास्त्री ने यह बड़ा मानक स्थापित करते हुए इसकी शुरुआत कराई थी. और साफ-साफ बताया गया था कि यो-यो टेस्ट पास किए बिना टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाएगी. यही वजह रही कि युवराज सिंह और सुरेश रैना जब टेस्ट में फेल हुए, तो इन्हें दोबारा टेस्ट से गुजरना पड़ा था. अब जबकि हाल ही में लंदन का विराट का स्कोर साफ होना बाकी है, तो इस टेस्ट से पहले तक कोहली का बेस्ट यो-यो स्कोर 19 का रहा है. लेकिन पूर्व में चार क्रिकेटर ऐसे हुए हैं, जिन्होंने इस स्कोर में कोहली को भी पछाड़ दिया. चलिए डिटेल से जान लीजिए. 

1. मनीष पांडे्य (19.1)

मनीष पांडेय भी सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक रे हैं. वह क्रीज पर तेज रन लेने के लिए जाने जाते थे. वजह थी उनकी फिटनेस और इसका सबूत था उनका यो-यो टेस्ट में किया गया स्कोर, रिपोर्ट के अनुसार मनीष पांडेय ने एक बार 19.2 का स्कोर किया, जो कोहली से 0.2 ज्यादा था. 

2. मयंक शतक (19.3)

मयंक डागर भारतीय क्रिकेट में ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जब वह सुर्खियों में आए थे, तो यो-यो टेस्ट के स्कोर की वजह से आए थे. कुछ साल पहले उन्होंने 19.3 के स्कोर के साथ यो-यो टेस्ट पास किया. जब स्कोर सामाने आया, तो सब हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने इससे कोहली और मनीष पांडेय दोनों को ही पछाड़ दिया. 

3. अहमद बंदे

जम्मू-कश्मीर के लिए खेलने वाले क्रिकेट अहमद बंदे ने साल 2018 में घरेलू क्रिकेट में यो-यो टेस्ट में 19.4 का स्कोर किया. यह रिकॉर्ड पांच साल तक बरकरार रहा. लेकिन साल 2023 में यह रिकॉर्ड टूट गया. 

4. मयंक अग्रवाल

आरसीबी के लिए खेलने वाले कोहली के साथी रहे मयंक अग्रवाल ने साल 2023 में यो-यो टेस्ट के अपने स्कोर से पिछले तमाम आंकड़ों पर पानी फेर दिया. कोहली ने साल 2023 सितंबर में हुए टेस्ट में 21.1 का स्कोर किया. यह स्कोर अपने आप ही मयंक की फिटनेस बताने के लिए काफी है. हालांकि, यह करीब दो साल पहले की बात है.  

