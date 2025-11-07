नटखट, आक्रामक और गंभीरता.. टीम इंडिया के 'चक दे' जैसे स्टार, विश्व विजयी होने की कहानी

Chak De India vs Amol muzumdar's Indian Women's Team2025: महिला वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश में जश्न का माहौल फिर से ला दिया है. एक ओर जहां फैन्स महिला क्रिकेट टीम पर अपना प्यार बरसाने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, कई फैन्स फिल्म चक दे इंडिया में खिलाड़ियों और कोच के बीच की समानताएं को लेकर अपनी-अपनी राय देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. ऐसे में जानते हैं फिल्म चक दे इंडिया में से उन 4 समानताएं के बारे में जो वर्तमान की विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भी नजर आती है.

शाहरुख खान vs अमोल मजूमदार

फिल्म 'चक दे इंडिया' में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच शाहरुख खान बने थे फिल्म में शाहरुख खान का किरदार का नाम कबीर खान था जो भारतीय महिला हॉकी टीम को विश्व विजेता बनाता था. वहीं, अब जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी है तो भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार हैं जिनकी कहानी भी चकदे फिल्म में शाहरुख खान के किरदार कबीर खान की याद दिलाती है. जैसे फिल्म में कबीर खान ने आलोचनाओं के बावजूद टीम को चैंपियन बनाया था, वैसे ही अमोल मजूमदार ने भी हर चुनौती को पीछे छोड़ते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनाया है.

कोमल चौटाला vs शेफाली वर्मा

फिल्म 'चक दे इंडिया' में कोमल चौटाला का किरदार हरियाणा की एक नटखट हॉकी खिलाड़ी का था. जो फिल्म में अपनी हरियाणवी अंदाज से फैन्स का दिल जीतने में सफल रही थी. वहीं, अब वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम में शेफाली वर्मा का अंदाज भी बिल्कुल उस हरियाणवी कोमल चौटाला की तरह ही है. शेफाली भी अपने टीम में सबसे नटखट महिला क्रिकेटर हैं. शेफाली और फिल्म चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का किरदार बिल्कुल एक जैसा ही लगता है.

स्मृति मंधाना vs सगारिका घाटगे

फिल्म चक दे इंडिया में अभिनेत्री सगारिका घाटगे ने हॉकी खिलाड़ी प्रीति सबरवाल का किरदार निभाया था. उसी तरह भारत की विश्व चैंपियन जीत में स्मृति मंधाना भी बिल्कुल प्रीति सबरवाल के किरदार की तरह हैं. प्रीति सबरवाल फिल्म में सबसे ग्लॅमरस चेहरा थी और अपने खेल से सभी को दिवाना बनाया था. वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में मंधाना भी बिल्कुल प्रीति सबरवाल की ही तरह काफी पॉपुलर हैं और अपने खेल ने दुनिया में अपना पचरम लहराया है. चक दे' की प्रीति सबरवाल यानी सगारिका घाटगे ने बाद में जाकर भारतीय क्रिकेटर जहीर खान से शादी की है. वहीं, मंधाना के बारे में बताया जा रहा है कि वो जल्द ही म्यूजिशियन पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं.

विद्या मालावडे vs हरमनप्रीत कौर

फिल्म में विद्या ने गोलकीपर विद्या शर्मा का किरदार निभाया था. जो काफी आक्रमक था. उसी तरह भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी काफी एग्रेसिव और किसी से नहीं डरती हैं. हरमनप्रीत कौर के अंदाज को देखकर फिल्म में विद्या के किरदार की याद सभी को आ रही है.