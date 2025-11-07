विज्ञापन
विशेष लिंक

नटखट, आक्रामक और गंभीरता.. टीम इंडिया के 'चक दे' जैसे स्टार, विश्व विजयी होने की कहानी

भारत की महिला विश्व कप जीत ने कोच अमोल मजूमदार और शाहरुख खान के किरदार कबीर खान के बीच तुलना को बढ़ावा दिया है तो वहीं, कुछ खिलाड़ियों के बीच समानताएं भी सामने आई है.

Read Time: 3 mins
Share
नटखट, आक्रामक और गंभीरता.. टीम इंडिया के 'चक दे' जैसे स्टार, विश्व विजयी होने की कहानी
Why India Wants Chak De 2 On Amol Muzumdar And India's World Cup Win
  • महिला वर्ल्ड कप में भारत की जीत ने पूरे देश में महिला क्रिकेट टीम के प्रति उत्साह और गर्व का माहौल बनाया है
  • शेफाली वर्मा की नटखट और हरियाणवी अंदाज फिल्म की कोमल चौटाला के किरदार से मिलती-जुलती है
  • मंधाना की ग्लैमरस छवि चक दे इंडिया की सगारिका घाटगे द्वारा निभाए गए प्रीति सबरवाल के किरदार से मेल खाती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Chak De India vs Amol muzumdar's Indian Women's Team2025:  महिला वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश में जश्न का माहौल फिर से ला दिया है. एक ओर जहां फैन्स महिला क्रिकेट टीम पर अपना प्यार बरसाने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, कई फैन्स फिल्म चक दे इंडिया में खिलाड़ियों और कोच के बीच की समानताएं को लेकर अपनी-अपनी राय देने से पीछे नहीं हट रहे हैं. ऐसे में जानते हैं फिल्म चक दे इंडिया में से उन 4  समानताएं के बारे में जो वर्तमान की विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भी नजर आती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

शाहरुख खान vs अमोल मजूमदार

फिल्म 'चक दे इंडिया' में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच शाहरुख खान बने थे फिल्म में शाहरुख खान का किरदार का नाम  कबीर खान था जो भारतीय महिला हॉकी टीम को विश्व विजेता बनाता था. वहीं, अब जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी है तो भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार हैं जिनकी कहानी भी चकदे फिल्म में शाहरुख खान के किरदार कबीर खान की याद दिलाती है. जैसे फिल्म में  कबीर खान ने आलोचनाओं के बावजूद टीम को चैंपियन बनाया था, वैसे ही अमोल मजूमदार  ने भी हर चुनौती को पीछे छोड़ते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनाया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

कोमल चौटाला vs शेफाली वर्मा

फिल्म 'चक दे इंडिया' में कोमल चौटाला का किरदार हरियाणा की एक नटखट हॉकी खिलाड़ी का था. जो फिल्म में अपनी हरियाणवी अंदाज से फैन्स का दिल जीतने में सफल रही थी. वहीं, अब वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम में शेफाली वर्मा का अंदाज भी बिल्कुल उस हरियाणवी कोमल चौटाला की तरह ही है. शेफाली भी अपने टीम में सबसे नटखट महिला क्रिकेटर हैं. शेफाली और फिल्म चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का किरदार बिल्कुल एक जैसा ही लगता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

स्मृति मंधाना vs सगारिका घाटगे

फिल्म चक दे इंडिया में अभिनेत्री सगारिका घाटगे ने हॉकी खिलाड़ी  प्रीति सबरवाल का किरदार निभाया था. उसी तरह भारत की विश्व चैंपियन जीत में स्मृति मंधाना भी बिल्कुल  प्रीति सबरवाल  के किरदार की तरह हैं. प्रीति सबरवाल फिल्म में सबसे ग्लॅमरस चेहरा थी और अपने खेल से सभी को दिवाना  बनाया था. वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में मंधाना भी बिल्कुल प्रीति सबरवाल  की ही तरह काफी पॉपुलर हैं और अपने खेल ने दुनिया में अपना पचरम लहराया है. चक दे' की प्रीति सबरवाल  यानी सगारिका घाटगे  ने बाद में जाकर भारतीय क्रिकेटर जहीर खान से शादी की है. वहीं, मंधाना के बारे में बताया जा रहा है कि वो जल्द ही म्यूजिशियन पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

विद्या मालावडे vs हरमनप्रीत कौर

फिल्म में विद्या ने गोलकीपर विद्या शर्मा का किरदार निभाया था. जो काफी आक्रमक था. उसी तरह भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी काफी एग्रेसिव और किसी से नहीं डरती हैं. हरमनप्रीत कौर के अंदाज को देखकर फिल्म में विद्या के किरदार की याद सभी को आ रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur Bhullar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now