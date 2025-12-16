विज्ञापन
Who is Most expensive fast bowlers in IPL history: आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं, स्टार्क को केकेआर ने 2024 के ऑक्शन में 24.75 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. 

IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल इतिहास के 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, धोनी के चेले "जूनियर मलिंगा" का बड़ा कारनामा
Matheesha Pathirana, IPL 2025: आईपीएल इतिहास के पांच सबसे महंगे तेज गेंदबाज
  • आईपीएल 2026 के ऑक्शन में मथीशा पथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा है
  • मथीशा पथिराना आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से चौथे सबसे महंगे तेज गेंदबाज बने हैं
  • पथिराना की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी और दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहली बोली लगाई थी
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Matheesha Pathiran in IPL 2025:  आईपीएल 2026 के ऑक्शन में मथीशा पथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. पथिराना आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से चौथे सबसे महंगे तेज गेंदबाज बने हैं, बता दें कि आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं, स्टार्क को केकेआर ने 2024 के ऑक्शन में 24.75 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था.  श्रीलंका के मथीशा पथिराना को जूनियर मलिंगा के तौर पर फैन्स मानते हैं. पथिराना अपनी गेंदबाजी में मलिंगा की याद दिलाते हैं. 

आईपीएल इतिहास के 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज

  • 24.75 करोड़ - मिशेल स्टार्क (KKR, 2024)
  • 20.50 करोड़ - पैट कमिंस (SRH, 2024)
  • 18.50 करोड़ - सैम कुरेन (PBKS, 2023)
  • 18.00 करोड़ - अर्शदीप सिंह (PBKS, 2025)
  • 18.00 करोड़ - मथीशा पथिराना (KKR, 2026)*    

"जूनियर मलिंगा" माने जाते हैं पथिराना

इस ऑक्शन में पथिराना 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ आए थे. पथिराना पर सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने बोली लगाना शुरू किया, इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स भी रेस में आ गई. पथिराना को खरीदने के लिए सीएसके रेस में शामिल नहीं हुई, लखनऊ और दिल्ली के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली, 15.80 करोड़ के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी बोली बंद कर दी, जिसके बाद केकेआर गेम में आया.

केकेआर ने लखनऊ को जबरदस्त टक्कर दी, जब बोली 18 करोड़ तक पहुंची तो LSG ने अपने कदम पीछे कर लिए. आखिर में केकेआर ने पथिराना को 18 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया. बता दें कि आईपीएल ऑक्शन से पहले सीएसके ने पथिराना को रिलीज कर दिया था. अब इस सीजन आईपीएल में जूनियर मलिंगा केकेआर की ओर से खेलते नजर आएंगे. 

