'उन्हें रोकना...', कहां हुई दक्षिण अफ्रीका से चूक? हार के बाद कैप्टन टेम्बा बावुमा ने दिया सटीक जवाब

Temba Bavuma Statement After Defeat Against New Zealand in The Semi Finals: दक्षिण अफ्रीका का एक बार फिर से आईसीसी का खिताब जीतने का सपना टूट गया है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉकआउट मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा काफी निराश नजर आए. उन्होंने मैच के बाद स्वीकार किया कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने प्रतिस्पर्धी स्कोर से अधिक रन बनाए और उन्हें पर्याप्त साझेदारियां नहीं करने का खामियाजा भुगतना पड़ा.

अफ्रीकी कप्तान ने कहा, 'न्यूजीलैंड ने प्रतिस्पर्धी स्कोर से अधिक रन बनाए. मुझे लगता है कि विकेट के बेहतर होने के साथ हमने 350 रन का पीछा करने के लिए खुद को तैयार किया. हमने एक या दो अच्छी साझेदारियां कीं लेकिन वे पर्याप्त नहीं थीं.'

टेम्बा बावुमा ने आगे कहा, 'मुझे या रासी वैन डेर डुसेन में से एक को बड़ा स्कोर बनाना चाहिए था, जो नहीं हो सका. न्यूजीलैंड ने हमें शुरू से ही दबाव में रखा. उन्होंने नियमित रूप से ऑफ साइड को भेदा और बीच के ओवरों में बाउंड्री लगाते रहे. डेथ ओवरों में विकेट हाथ में होने के कारण उन्हें रोकना मुश्किल था और हम दबाव में आ गए.'

सेमीफाइनल में बावुमा का प्रदर्शन रहा सराहनीय

दक्षिण अफ्रीका को जरुर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैच के दौरान बावुमा का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 71 गेंदों का सामना किया. इस बीच 78.87 की स्ट्राइक रेट से 56 रन की अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके और एक छक्का निकला.

अफ्रीका को 50 रन से मिली हार

लाहौर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 362 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से मिले 363 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम 50 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 312 रन तक ही पहुंच. नतीजन उन्हें 50 रनों के अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा. जिसके साथ ही उनका फाइनल में प्रवेश करने का सपना भी टूट गया. (भाषा इनपुट के साथ)

