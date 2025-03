VIDEO: काफिला लूट जाने के बाद डेविड मिलर का आया तूफान, लाहौर में लगा दी रिकॉर्ड की झड़ी

David Miller, South Africa vs New Zealand 2nd Semi Final: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पांच मार्च को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. जहां अफ्रीकी टीम को जरुर शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन निचले क्रम में डेविड मिलर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की. उसे देख मैदान में उपस्थित हर कोई खुशी से झूम उठा. 35 वर्षीय बल्लेबाज ने मैच के दौरान छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 67 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 149.25 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 100 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और चार खूबसूरत छक्के निकले.

अफ्रीकी बल्लेबाज ने लाहौर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का सातवां शतक पूरा किया. मिलर ने प्रोटियाज के लिए वनडे में खबर लिखे जाने तक कुल 178 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 153 पारियों में 4611 रन निकले हैं. मिलर के नाम वनडे में प्रारूप में सात शतक और 24 अर्धशतक है.

David Miller fought till the end and in the process completes his century #NZvsSA pic.twitter.com/VA819M8c0m