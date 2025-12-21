Asia Cup 2025 Final: हार के बावजूद इन 4 जूनियर भारतीय खिलाड़ियों ने जीता दिल, भविष्य के हैं बड़े स्टार

IND Lose U-19 Asia Cup 2025 Final vs PAK: आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान के बीच एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला गया जहां पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 191 रन से फाइनल मुकाबला जीतकर दूसरी बार एशिया कप अंडर-19 की चैंपियन बनी. भारतीय टीम को भले ही पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस टूर्नामेंट ने टीम इंडिया के भविष्य को सवारने का काम कर दिया है, टीम भले ही ट्रॉफी के बिना भारत लौटेगी लेकिन वो पांच सितारे सितारे जरूर साथ होंगे जो भविष्य के सुपरस्टार साबित होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने प्रदर्शन से इस बात पर मुहर लगाने का काम किया है की आज भले ही उनका ना रहा लेकिन कल उनकी मुट्ठी में होगा.

टीम इंडिया एशिया कप इतिहास की सबसे सफल टीम रही है और अबतक 8 बार की चैंपियन रही है मगर 9वीं बार ये मौका नहीं बन पाया उसके पीछे टीम इंडिया के बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजी की भी गलती है जो शुरुआत में जल्दी विकेट ना निकाल पाना बड़ी गलती सभी हुई.

ये 5 U19 भारतीय स्टार खिलाड़ी भविष्य में करेंगे कमाल

अभिज्ञान कुंडू

सबसे पहले अभिज्ञान कुंडू की बात करें तो एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे पायदान पर हैं, उनके बल्ले से 5 पारियों में 143 के स्ट्राइक सटे से 272 रन बनाये हैं जिसमे 190 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है. इसके साथ ही टूर्नामेंट में बल्लेबाज के तौर पर देखा जाए तो 272 के औसत के साथ वो टॉप पर हैं.

वैभव सूर्यवंशी

इसके बाद दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के उभरते सितारों में विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है. वैभव ने इस एशिया कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के मामले में 261 रन के साथ चौथे और भारतीय खिलाड़ी के रूप में दूसरे पायदान पर हैं. इस दौरान वैभव का बेस्ट स्कोर 143 रन रहा है. वैभव ने टूर्नामेंट में 52 के औसत से बल्लेबाजी कर रन बटोरे और उनका स्ट्राइक रेट 182 का रहा.

एरॉन जॉर्ज

तीसरे स्टार के तौर पर एशिया कप 2025 में भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर रहने वाले एरॉन जॉर्ज ने टूर्नमेंट में 4 मैचों में 228 रन बनाये. इस दौरान उनका औसत 76 का रहा, जिसमे उनका बेस्ट 219 रन था.

दीपेश देवेंद्रन

वहीं अब भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो एशिया कप 2025 अंडर 19 टूर्नमेंट में गेंदबाजी में भी भारत ने परचम लहराया और उसकी वजह बने दीपेश देवेंद्रन जिन्होंने 5 मैचों में 4.77 की इकॉनमी के साथ 14 विकेट चटकाकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर रहे.

भारत-पाकिस्तान का बीच मैच का ऐसा रहा हाल

पाकिस्तान ने 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए. इस टीम ने 31 के स्कोर पर हमजा जहूर (18) का विकेट गंवा दिया था. यहां से समीर मिन्हास ने उस्मान खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन जुटाते हुए टीम को 123 के स्कोर तक पहुंचाया. उस्मान 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे. समीर मिन्हास ने अहमद हुसैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 गेंदों में 137 रन जोड़ते हुए पाकिस्तान को 260 के स्कोर तक पहुंचाया. अहमद हुसैन 72 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि समीर ने 113 गेंदों में 9 छक्कों और 17 चौकों के साथ 172 रन की पारी खेली.

भारत की तरफ से दीपेश देवेंद्रन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि हेनिल पटेल और खिलन पटेल ने 2-2 विकेट निकाले. इनके अलावा, कनिष्क चौहान ने एक विकेट अपने नाम किया.

इसके जवाब में भारतीय टीम 26.2 ओवरों में सिर्फ 156 रन पर ऑलआउट हो गई. इस टीम को कप्तान आयुष म्हात्रे के रूप में 32 के स्कोर पर पहला झटका लगा. कप्तान टीम के खाते में सिर्फ 2 ही रन जुटा सके. यहां से वैभव सूर्यवंशी ने भारत को संभालने की कोशिश की. वैभव ने 10 गेंदों में 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 26 रन की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही टीम विशाल टारगेट के सामने लड़खड़ा गई.

सूर्यवंशी के अलावा, खिलन पटेल ने टीम के खाते में 19 रन का योगदान दिया, जबकि अभिज्ञान कुंडू ने 13 रन की पारी खेली. आरोन जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट हुए. दीपेश देवेंद्रन ने निचले क्रम पर संघर्ष किया, उन्होंने 16 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया जीत के नजदीक भी नहीं पहुंच सकी. पाकिस्तान की तरफ से अली रजा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सैयाम, अब्दुल सुभान और हुजैफा अहसान ने 2-2 विकेट निकाले.

(IANS इनपुट के साथ)