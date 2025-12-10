IND vs SA: डेल स्टेन ने सूर्यकुमार यादव के कप्तानी की जमकर की तारीफ, अफ्रीका की हार पर कर दी खिंचाई

Dale Steyn on Suryakumar Yadav Captaincy IND vs SA: साउथ अफ्रीका के पूर्व बॉलर डेल स्टेन ने प्रोटियाज़ के खिलाफ भारत के शानदार प्रदर्शन का विश्लेषण किया और दोनों टीमों के प्रदर्शन का गहराई से विश्लेषण किया. उन्होंने कहा कि मेज़बान टीम ने मेहमान टीम को दिखाया कि 'स्पोर्टिंग विकेट पर कैसे खेलना है.' मेन इन ब्लू ने प्रोटियाज़ के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज़ के पहले T20I में शानदार प्रदर्शन करके 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले गंभीर इरादे का संकेत दिया. साउथ अफ्रीका, जो आमतौर पर अपनी ताकत के अनुकूल हालात में खेल रहा था, बल्ले से शुरुआत में ही लड़खड़ा गया, जिसे स्टेन ने हैरानी और निराशा दोनों पाया.

176 रन के टारगेट का पीछा करते हुए प्रोटियाज़ सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गई, जो इस फॉर्मेट में उनका अब तक का सबसे कम स्कोर था, और 101 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई.

स्टेन ने JioStar पर कहा, "यह मुश्किल है. यह समझना मुश्किल नहीं है कि उन्होंने कैसे बैटिंग की, लेकिन इसे निगलना निश्चित रूप से मुश्किल है क्योंकि ये ऐसे हालात हैं जिनसे आप उम्मीद करेंगे कि साउथ अफ्रीका परिचित होगा. घर पर, हमेशा थोड़ी तेज़ी और सीम होती है, और हमने असल में यह तब देखा जब उन्होंने बॉलिंग की. तो आपको लगता है कि बैट्समैन को मैसेज यह रहा होगा: पहले नौ या दस ओवर खेलो, आंकलन करो, और फिर डीप जाओ, जैसे हार्दिक ने खेला. लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिना किसी असली अग्रेसन के थोड़ी घबराहट थी."

उन्होंने आगे कहा कि इंडिया की नई बॉल की शानदार परफॉर्मेंस ने माहौल बना दिया, "अगर इंडिया जीतना चाहता था, तो उन्हें नई बॉल से बात करनी थी, और उन्होंने ऐसा किया. हां, एक या दो अनलकी आउट हुए, अंदरूनी किनारा लेकर कीपर के पास गए, लेकिन यह अभी भी सही एरिया में अच्छी बॉलिंग, ऊपर की ओर ड्राइव करने की कोशिश से आता है."

ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की हाल की मुश्किलों से तुलना करते हुए, स्टेन ने गलत जगह पर ज़्यादा अटैक करने के खतरों पर ज़ोर दिया, और खास मौकों पर साउथ अफ्रीका के अनुभव की कमी की ओर इशारा किया.

“और फिर आपको अनुभव की कमी के छोटे-मोटे संकेत दिखते हैं, जैसे ब्रेविस का आखिर में बुमराह से मुकाबला करना. गेम हाथ से निकल गया था, लेकिन आपको अभी भी अपनी लड़ाई चुननी होती है. वह दुनिया का सबसे अच्छा व्हाइट-बॉल बॉलर है. अगर डिविलियर्स और दूसरे लगातार ऐसा नहीं कर पाए, तो तुम भी ऐसा नहीं कर पाओगे, यंग मैन. अपने मौके का इंतज़ार करो,” उन्होंने कहा.

स्टेन ने सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप पर भी अपनी राय दी, और कप्तान के शांत और साफ बात की तारीफ की. उन्होंने भारतीय कप्तान के बारे में कहा, “जब आपको अपनी टीम का सपोर्ट मिलता है और आप अपने माहौल में कम्फर्टेबल महसूस करते हैं, तो आप अपने प्लेयर्स के साथ खुलकर बात कर सकते हैं. आपको अपनी जगह या कैप्टनसी से कोई खतरा नहीं होता. आप टीम को पहले रखते हैं और कहते हैं, ‘किसी एक के लिए सबसे अच्छा क्या है? टीम के लिए सबसे अच्छा क्या है?' हर कोई ऐसे ही कैप्टन को चाहता है, कोई ऐसा जो सिक्योर हो, वेलकमिंग हो और बड़े भले के लिए एडजस्ट करने को तैयार हो.”

स्टेन का मानना ​​है कि भरोसे की वजह से सूर्यकुमार बिना किसी परेशानी के मुश्किल, टैक्टिकल फैसले ले पाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, “इसलिए जब वह किसी से कहते हैं, ‘तुम आज नंबर तीन पर बैटिंग नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नंबर छह पर है,' तो बैटर समझ जाता है क्योंकि कैप्टन ने पहले भी उनका साथ दिया है. यह एक शानदार स्किल और बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी है.”

पूर्व पेसर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, “इस गेम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है, उन्होंने एक परफेक्ट मैच खेला. हार्दिक पांड्या ने खूबसूरती से बैटिंग की, और फिर उन्होंने शानदार बॉलिंग की. उन्होंने साउथ अफ्रीका को दिखाया कि स्पोर्टिंग विकेट पर कैसे खेलना है.”