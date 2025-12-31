विज्ञापन
स्वैग से करेंगे 2026 के चैंपियंस का स्वागत, करोड़ों फ़ैन्स को जश्न मनाने के मिलेंगे मौक़े

Team India Schedule for 2026: नये साल में भारत को अभ्यास के लिए न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 11 से 31 जनवरी के बीच 5 टी-20 मुक़ाबले खेलने हैं. इसमें टीम इंडिया की तैयारी के साथ फ़ैन्स कप्तान सूर्यकुमार यादव के फ़ॉर्म पर भी नज़र रखेंगे.

स्वैग से करेंगे 2026 के चैंपियंस का स्वागत, करोड़ों फ़ैन्स को जश्न मनाने के मिलेंगे मौक़े
Team India Schedule for 2026: स्वैग से करेंगे 2026 के चैंपियंस का स्वागत

Team India Schedule 2026: 2025 में भारतीय खेलप्रेमियों के लिए खेल के मैदान ने कई सौगात पेश किए. रोहित शर्मा की कप्तानी में ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जीत, 1983 वर्ल्ड कप की तरह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत, महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत के अलावा शतरंज, बॉक्सिंग, शूटिंग और एथलेटिक्स की दुनिया के सितारों ने भी भारत का नाम रोशन किए रखा. 

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फ़ाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली (बेशक ये ट्रॉफी. अबतक भारतीय टीम को मिली नहीं है). शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया. 

विराट कोहली की बैंगलोर टीम ने IPL 2025 में 18 साल बाद पहली जीत हासिल की. जीत के ये सभी मौक़े ये सभी क्रिकेट और दूसरे खेलों में के ऐसे बड़े मौक़े साबित हुए जो पूरे साल भारतीय क्रिकेट फ़ैन्स का दिल जीतते रहे. 

Photo Credit: BCCI

साल 2026 में एकबार फिर ख़ासकर भारतीय क्रिकेट टीम के जांबाज़ों के लिए चैंपियन बनकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने के शानदार मौक़े होंगे. फ़ैन्स हर उस लम्हे का बेताबी से इंतज़ार भी करेंगे. 

डिफेंडिंग चैंपियंस के पास ICC मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का मौक़ा 

साल 2025 के ख़त्म होने से पहले ही टीम इंडिया का एलान हो गया. उपकप्तान शुभमन गिल टीम से ड्रॉप किये गये तो सबको हैरानी तो हुई, लेकिन इसे एक बोल्ड फ़ैसला माना गया. 

बीत गया विवादों भरा साल

नये साल के शुरू होने से पहले एक बड़ा विवाद होते-होते रह गया. एक बॉलीवुड और टीवी एक्टर खुशी मुखर्जी ने कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा ‘मैसेजिंग' किये जाने पर बयान दिया. इससे पहले कि बवाल बड़ा होता, खुशी मुखर्जी ने NDTV को एक फ़ोनो-इंटरव्यू के ज़रिये सफ़ाई दी और कहा कि उनमें बात ‘दोस्तों के जैसी' होती थी.

बहरहाल क़रीब डेढ़ महीने बाद ही मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम तीसरी वार टी-20 वर्ल्ड कप के ख़िताब के लिए कमर कस चुकी है. नये साल में भारत  को अभ्यास के लिए न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 11 से 31 जनवरी के बीच 5 टी-20 मुक़ाबले खेलने हैं. इसमें टीम इंडिया की तैयारी के साथ फ़ैन्स कप्तान सूर्यकुमार यादव के फ़ॉर्म पर भी नज़र रखेंगे.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच, 15 फ़रवरी को 

7 फ़रवरी से 8 मार्च के बीच होने वाले इस टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा. 55 मैचों के इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की नज़रें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के मुक़ाबले पर भी रहेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मुक़ाबला 15 फ़रवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. 

Photo Credit: @RayhamUnplugged/X

ICC महिला टी-20 वर्ल्ड कप- पहला टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का मौक़ा 

महिला टीम इंडिया ने 2025 में वर्ल्ड कप जीतकर इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया है. साल 2026 में भारतीय टीम के पास ऐसा ही एक और मौक़ा सामने होगा. 

साल 2025 में भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप में पहली जीत के बाद टीम के हौसले ना सिर्फ़ भारतीय टीम के हौसले बड़े हो गए हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ख़्वाब भी बड़े हो गए हैं. 

वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद श्रीलंका के ख़िलाफ़ 5 मैचों की टी-20 सीरीज़ में भारतीय महिला टीम ने 5-0 की धमाकेदार जीत भी हासिल कर ली. 

टीम के कोच अमोल मजुमदार ने बताया कि टीम 6 महीने बाद होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से ही तैयारी कर रही है. कई सारे प्रयोग कर बेस्ट कॉम्बिनेशन भी तलाश रही है. 

भारत बनाम पाकिस्तान 14 जून को

इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से 5 जुलाई 2026 के बीच होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में भारत समेत 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं. 33 मैचों के इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और द.अफ़्रीका की टीमें एक ग्रुप में हैं. भारत की पाकिस्तान से टक्कर 14 जून और भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर 28 जून को होनी है.

टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने NDTV को एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका अगला टारगेट टी-20 वर्ल्ड कप है. टीम में दसहज़ारी स्मृति मंधाना, जेमाइमा रोड्रिगेज़, प्रतीका रावल, शेफालि वर्मा और दुनिया की टॉप ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के होते फ़ैन्स टी-20 वर्ल्ड कप के भी भारत आने की उम्मीद करेंगे तो इसे ज़्यादती नहीं कहा जा सकता.  

IPL 2026- कौन बनेगा चैंपियन? 

ICC मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप के ख़त्म होते ही दुनिया की सबसे अमीर और ग्लैमरस टी-20 लीग का 19वां एडिशन 26 र्च से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा. यानी सवा दो महीने के क्रिकेट का सुपरडोज़. एक बार फिर सवाल बरक़रार रहेगा कि लगभीग 45 साल के एमएस धोनी, चेन्नई के थाला चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा किस तरह से होंगे और कितने मैचों में हिस्स लेंगे? वैसे इन सवालों का जवाब धोनी के अलावा और कोई नहीं दे सकता.

IPL 2026 के 19वां एडिशन में 74 के बजाए डबल राउंड रोबिन सिस्टम पर 84 मैच खेले जाएंगे. इसके अलावा भी कई नए बदलाव की उम्मीद की जा रही है. बहरहाल हर सीज़न आईपीवएल का रोमांच, इसकी ब्रैंड वैल्यु और फ़ैन्स की दिलचस्पी इसमें बढ़ती ही जा रही है और 2026 में भी ये अपने परवान पर दिखेगी इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है. 

महिला प्रीमीयर लीग WPL 2026: 9 जनवरी से 5 फ़रवरी तक

अगले सवा महीने 9 जनवरी से 5 फरवरी से बीच 5 टीमों के डबल राउंड रोबिन लीग और प्ले ऑफ़्स और फ़ाइनल के इस टूर्नामेंट की तस्वीर अलग होगी. कई सितोरं को वर्ल्ड कप के ज़रिये बड़ी पहचान मिल चुकी है. इस बार स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमाइमा रोड्रिगेज़ जैसी खिलाड़ियों पर भी फ़ैन्स की अच्छी खासी नज़र रहेगी. पिछली नीलामी में कई खिलाड़ी करोड़पति बनी हैं. महिला प्रीमियर लीग का फ़ैन-बेस यकीनन और बड़ा नज़र आएगा. 

एशियन गेम्स, जापान- गोल्ड मेडल लगेगी की रेस

अगले साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के एइचि और नागोया में होनेवाले एशियन गेम्स भारत की में पुरुष और महिला टीमें भी हिस्सा लेंगी. 2010, 2014 और 2022 के बाद क्रिकेट चौथी बार एशियाड का हिस्सा होगा. भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों का डिफेंडिंग चैंपियन है. एशियाड का क्रिकेट टूर्नामेंट लॉस एंजेल्स 2028 के ओलिंपिक्स का क्वालिफ़िकेशन टूर्नामेंट साबित होगा.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 

टी-20 वर्ल्ड कप और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के बाच फ़ैन्स की नज़रें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय टेस्ट के नतीजों पर भी रहेगी. भारत को जून में इकलौते टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेना है  और अगस्त में भारत को श्रीलंकाई दौरे पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ के अलावा न्यूज़ीलैंड दौरे पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है.

India, Cricket
