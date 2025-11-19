U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, इस दिन अभियान शुरू करेगा भारत, ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से नहीं होगा सामना

Under 19 World Cup 2026 Schedule: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. इस बार विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 41 मैच खेले जाएंगे. फाइनल 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. विश्व कप में टीमों को चार-चार टीमों के समूह में बांटा गया है. फाइनल का रास्ता सुपर सिक्स चरण और सेमीफाइनल होते हुए तय करना होगा. 2024 संस्करण में अपने प्रदर्शन के आधार पर 10 टीमों ने क्वालीफाई किया था. मेजबानी की वजह से जिम्बाब्वे हिस्सा है. अन्य पांच टीमों ने क्षेत्रीय क्वालीफिकेशन स्पर्धाओं के माध्यम से अपनी जगह बनाई है.

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच मैच से होगी. ग्रुप स्टेज में भारत का सामना अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से होगा. पाकिस्तान को ग्रुप बी में रखा गया है, ऐसे में ग्रुप स्टेज में भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं होगा. हालांकि, दोनों टीमें सुपर-6 चरण में भिड़ सकती हैं, अगर दोनों ने क्वालीफाई किया तो.

ऐसा है भारत का शेड्यूल

ग्रुप स्टेज के मैच 15 जनवरी से 24 जनवरी तक होंगे. भारत 15 जनवरी को अमेरिका का सामना करेगा. इसके बाद टीम इंडिया 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. 24 जनवरी से सुपर-6 चरण की शुरुआत होगी.

किस ग्रुप में कौन की टीम

ग्रुप ए: भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड

ग्रुप बी: जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड

ग्रुप सी: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका

ग्रुप डी: तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा,"आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप लंबे समय से महानता का केंद्र रहा है. यह ऐसा टूर्नामेंट है जो न केवल क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को, बल्कि दिग्गजों की अगली पीढ़ी को भी सामने लाता है. ब्रायन लारा और सनथ जयसूर्या से लेकर विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ और शुभमन गिल तक, इस आयोजन ने लगातार हमारे खेल के भविष्य को आकार दिया है. जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2026 में होने वाले विश्व कप के लिए हम तैयार और उत्साहित हैं."

अंडर-19 विश्व कप 2026 का पूरा शेड्यूल कार्यक्रम

15 जनवरी: यूएसए बनाम भारत, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

15 जनवरी: जिम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

15 जनवरी: तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज, एचपी ओवल, विंडहोक

16 जनवरी: पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

16 जनवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

16 जनवरी: अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक

17 जनवरी: भारत बनाम बांग्लादेश, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

17 जनवरी: जापान बनाम श्रीलंका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

18 जनवरी: न्यूजीलैंड बनाम यूएसए, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

18 जनवरी: इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

18 जनवरी: वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान, एचपी ओवल, विंडहोक

19 जनवरी: पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

19 जनवरी: श्रीलंका बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

19 जनवरी: दक्षिण अफ्रीका बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक

20 जनवरी: बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

20 जनवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

21 जनवरी: इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

21 जनवरी: अफगानिस्तान बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक

22 जनवरी: जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

22 जनवरी: आयरलैंड बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

22 जनवरी: वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक

23 जनवरी: बांग्लादेश बनाम यूएसए, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

23 जनवरी: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

24 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

24 जनवरी: ए4 बनाम डी4, एचपी ओवल, विंडहोक

25 जनवरी: सुपर सिक्स ए1 बनाम डी3, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

25 जनवरी: सुपर सिक्स डी2 बनाम ए3, एचपी ओवल, विंडहोक

26 जनवरी: बी4 बनाम सी4, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

26 जनवरी: सुपर सिक्स सी1 बनाम बी2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

26 जनवरी: सुपर सिक्स डी1 बनाम ए2, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

27 जनवरी: सुपर सिक्स सी2 बनाम बी3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

27 जनवरी: सुपर सिक्स सी3 बनाम बी1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

28 जनवरी: सुपर सिक्स ए1 बनाम डी2, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

29 जनवरी: सुपर सिक्स डी3 बनाम ए2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

30 जनवरी: सुपर सिक्स डी1 बनाम ए3 हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

30 जनवरी: सुपर सिक्स बी3 बनाम सी1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

31 जनवरी: सुपर सिक्स बी2 बनाम सी3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

1 फरवरी: सुपर सिक्स बी1 बनाम सी2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

3 फरवरी: पहला सेमीफाइनल, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

4 फरवरी: दूसरा सेमीफाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

6 फरवरी: फाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

यह भी पढ़ें: Ashes Series 2025: पर्थ टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया 12 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान, धाकड़ गेंदबाज की हुई वापसी

यह भी पढ़ें: Ashes 2025: 'एशेज के लिए डिजाइन किया गया...' रिकी पोटिंग ने इंग्लैंड की बैजबॉल शैली को लेकर दिया बड़ा बयान