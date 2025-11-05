IND vs AUS: क्या संजू सैमसन की होगी वापसी? चौथे टी20 के लिए कुछ ऐसा बन रहा भारतीय प्लेइंग 11 का समीकरण

Team India Possible Playing 11 for 4th T20I vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ इस समय 1-1 की बराबरी पर है. अब नज़रें 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट के कैरारा स्टेडियम में खेले जाने वाले चौथे मुकाबले पर हैं. पिछला मैच भारत ने 5 विकेट से जीता था, जिससे टीम का आत्मविश्वास चरम पर है. अब देखना होगा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम एक और जीत दर्ज कर सीरीज़ में बढ़त बना पाती है या नहीं.

टीम इंडिया की तैयारी और संभावित बदलाव

तीसरे टी20 में भारत ने कुछ अहम बदलाव किए थे जिसमे जितेश शर्मा और अर्शदीप सिंह की वापसी सफल रही. अर्शदीप ने तीन विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों को परेशान किया, वहीं जितेश ने तेजतर्रार बल्लेबाज़ी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. वाशिंगटन सुंदर की नाबाद 49 रनों की पारी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. ऐसे में इन तीनों का चौथे मैच में खेलना लगभग तय माना जा रहा है.

वहीं, कुलदीप यादव अब टीम के साथ नहीं हैं क्योंकि वह भारत लौट चुके हैं. संजू सैमसन और हर्षित राणा की वापसी भी फिलहाल मुश्किल नज़र आ रही है.

ऑस्ट्रेलिया की टीम में बदलाव

ऑस्ट्रेलिया भी अपने कुछ खिलाड़ियों को आराम दे रही है. ट्रेविस हेड और सीन एबॉट इस मैच में नहीं खेलेंगे. बताया जा रहा है कि आगामी एशेज़ सीरीज़ को देखते हुए टीम प्रबंधन ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत यह फैसला लिया है. उनकी जगह बेन ड्वारशुइस को टीम में शामिल किया गया है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती