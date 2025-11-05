विज्ञापन

कनाडा में क्यों रद्द हो गया 74 फीसदी भारतीय छात्रों का वीजा? हैरान करने वाले हैं आंकड़े

इमिग्रेशन आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों की तुलना में अगस्त 2025 में कनाडा के लिए लगभग चार में से तीन भारतीय छात्र वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया.

नई दिल्ली:

Canada Students Visa:  कनाडा में भारतीयों का जनसंख्या सबसे ज्यादा है. लेकिन हाल ही में आकंडे सामने आए वो चौकाने वाले हैं. सबसे ज्यादा कनाडा के लिए स्टूडेंट्स विजा रिजेक्ट किए गए हैं. ग्लोबली ये रिजेक्शन रेट सबसे ज्यादा है. ऑफिशियल इमिग्रेशन आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों की तुलना में अगस्त 2025 में कनाडा के लिए लगभग चार में से तीन भारतीय छात्र वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया.

इतने प्रतिशत इंडियन स्टूडेंट्स का विजा रिजेक्ट

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 74 प्रतिशत रिजेक्शन रेट अगस्त 2023 के 32 प्रतिशत से काफ़ी ज़्यादा है. इसकी तुलना में, दोनों सालों में लगभग 40 प्रतिशत ग्लोबला छात्र परमिट आवेदनों को रिजेक्ट किया गया, जबकि चीनी छात्रों के लिए अस्वीकृति दर केवल 24 प्रतिशत रही.

भारतीय आवेदकों की संख्या में काफी गिरावट आई है. अगस्त 2023 में 20,900 से अगस्त 2025 में 4,515 तक देखी गई. इसके पीछे का कारण नई दिल्ली और ओटावा के बीच चल रहे राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि में देखी जा रही है. पिछले साल संबंधों में तब खटास आ गई थी जब पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2023 में एक कनाडाई सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था.

सबसे ज्यादा फर्जी एप्लीकेशन पाए गए 

कनाडा के इमिग्रेशन विभाग ने कहा है कि उसने 2023 में 1,550 से ज़्यादा फ़र्जी स्टडी परमिट आवेदनों का खुलासा करने के बाद धोखाधड़ी का पता लगाने के प्रयासों को तेज़ कर दिया है, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय एजेंटों के जाली एप्लीकेशन पत्रों से जुड़े थे. पिछले साल, एडवांस वेरिफिकेशन सिस्टम ने दुनिया भर में 14,000 से ज़्यादा धोखाधड़ी वाले डॉक्यूमेट्स की पहचान की थी.

