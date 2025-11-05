9 एपिसोड, 200 करोड़ का बजट... ये है ओटीटी की अब तक की सबसे महंगी वेब सीरीज, 6 हीरोइनों के दम पर हुई थी सुपरहिट

आजकल हर हफ्ते किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज़ रिलीज होती है. कुछ सीरीज़ हफ्तेभर में ही गुमनाम हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी कहानी, स्टारकास्ट और भव्यता से इतिहास रच देती हैं. ऐसी ही एक सीरीज़ 2024 में आई, जिसने बजट और पॉपुलैरिटी दोनों के मामले में सबका ध्यान खींच लिया. इसकी कहानी जितनी शानदार थी, उतना ही चौंकाने वाला था इसका खर्चा, करीब 200 करोड़ रुपये. अब आप सोच रहे होंगे, कौन सी है वो सीरीज़? तो चलिए बताते हैं जवाब.

कहानी जो लाहौर की गलियों से दिल तक पहुंची

अगर आप अब तक समझ नहीं पाए हैं कि भारत की सबसे महंगी वेब सीरीज कौन सी है तो आपको बता दें कि ये और कोई नहीं संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज़ 'हीरा मंडी: द डायमंड बाजार' है. इस वेब सीरीज ने ओटीटी पर ग्रैंडनेस की परिभाषा ही बदल दी. सिर्फ 9 एपिसोड में बनी इस सीरीज़ का हर फ्रेम किसी बड़े सिनेमाई एक्सपीरियंस जैसा लगा. 1 मई 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही ये शो ट्रेंडिंग में आ गया और कुछ ही दिनों में प्लेटफॉर्म की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया.

स्टार कास्ट जिन्होंने दिल जीत लिया

‘हीरा मंडी' की कहानी आज़ादी से पहले के लाहौर की गलियों की है, जहां तवायफों की दुनिया, रईसी और आज़ादी की लड़ाई एक साथ देखने को मिलती है. भंसाली ने इस सीरीज़ को अपने खास अंदाज़ में पेश किया. ग्रैंड सेट्स, खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स और इमोशंस से भरी कहानी. इसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मिन सहगल और ताहा शाह बदुश्शा जैसे कलाकार नजर आए, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से शो को और भी खास बना दिया.

जब बरसने लगे अवार्ड्स और तारीफें

'हीरा मंडी' के रिलीज होने के बाद दर्शकों और फिल्म जगत के लोगों ने इसे खूब सराहा. फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2024 में इस सीरीज़ ने धमाल मचा दिया. इसे 17 नॉमिनेशन मिले और 5 अवॉर्ड्स अपने नाम किए. मनीषा कोइराला को उनके शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला, जबकि संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर के तौर पर सम्मान मिला. शो की सफलता के बाद नेटफ्लिक्स ने जून 2024 में इसका दूसरा सीजन अनाउंस कर दिया, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.