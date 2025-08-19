एशिया कप की टीम में इन 11 खिलाड़ियों को जगह नहीं, मगर किसी टीम को हराने का रखते हैं दम

Team India Asia Cup 2025 Squad: टीम इंडिया को इन 11 खिलाड़ियों को एशिया कप में जगह नहीं मिली लेकिन ये खिलाड़ी किसी भी टीम में शामिल हो सकते हैं. बड़ी बात ये भी है कि इन 11 खिलाड़ियों की टीम किसी भी टीम को मात देने का दम रखती है. 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच होने वाले एशिया कप में अगर इस ‘एक्स्ट्रा' टीम को भी जगह मिल पाती तो ये किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती.

1. यशस्वी जायसवाल – टीम इंडिया के धुंआधार ओपनर यय़स्वी जायसवाल को तीसरे ओपनर के तौर पर एशिया कप की टीम में शामिल किए जाने की उम्मीद की जा रही थी. मगर ओवल टेस्ट की जीत में शतकीय पारी खेलने वाले यशस्वी टीम से बाहर हैं. अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 1 शतक और 5 अर्द्धशतकों के सहारे यशस्वी 165 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं. यशस्वी को रिज़र्व में जगह दी गई है.

2. श्रेयस अय्यर- इस खिलाड़ी के साथ आपको सिर्फ सहानुभूति हो सकती है. 175 के स्ट्राइक रेट से श्रेयस ने इस साल पंजाब टीम को आईपीएल में फाइनल का सफर करवाया. 6 अर्द्धशतकों के सहारे उन्होंने अपनी 600 से ज़्यादा रन जोड़े. मगर उन्हें पहले इंग्लैंड के लिए टेस्ट टीम से बाहर किया गया और अब टी-20 फॉर्मैट में भी जगह नहीं मिली. संभावत: इस बार शुभमन गिल टीम के उपकप्तान बने और श्रेयस को टीम से बाहर निकलना पड़ा.

3. ऋषभ पंत- ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज़ के तौर पर दुनिया की किसी भी टीम में जगह बना सकते हैं. लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान पंत के पांव में चोट लगी और वो छह हफ्ते के लिए टीम से बाहर हो गए. अबतक खेले गए 76 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 128 के स्ट्राइक रेट से उनके नाम 3 अर्द्धशतकीय पारियां हैं. लेकिन वो दुनिया के बड़े गेमचेंजर माने जाते हैं.

4. ईशान किशन- वनडे में दोगरा शतक लगानेवाले 27 साल के बिहार के विकेटकीपर बल्लेबाज़ लंबे समय से टीम से अलग-अलग वजहों से बाहर हैं. फिलहाल दलीप ट्रॉफी से भी इंजरी की वजह से बाहर हैं. ईशान ने अबतक 32 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 6 अर्द्धशतक और 125 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन 800 रन बनाए हैं.

5. मो. सिराज- मो. सिराज टीम इंडिया के नए सुपरस्टार हैं. इंग्लैंड में 186 ओवर गेंदबाज़ी कर सबसे ज़्यादा 23 विकेट लेनेवाले सिराज को वाज़िब रेस्ट दिया गया है. एशिया कप के फौरन बाद विंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में सिराज फिर से आग उगलता हुआ देखेंगे.

6. प्रसिद्ध कृष्णा- मौजूदा आईपीएल के 15 मैचों में सबसे ज़्यादा 25 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा का इंग्लैंड में ग्राफ पहले बेहद नीचे पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया. लेकिन दुबई और अबू धाबी की पिच पर वो कमाल दिखा सकते हैं. मौजूदा टैलेंटेड खिलाड़ियों की भीड़ के बीच वो भी जगह बनाने में नाकाम रहे.

7. ध्रुव जुरेल- उत्तर प्रदेश के सॉलिड विकेटकीपर बल्लेबाज़ मौका मिलते ही रंग जमा देते हैं. वो हर फॉर्मैट के खिलाड़ी माने जाते हैं. इस सीज़न उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 157 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 333 रन बनाये. मगर इस बार एशिया कप की बस छूट गई.

8. रजत पाटीदार- आईपीएल की विनिंग बेंगलुरु टीम के कप्तान रजत पाटीदार अनसंग हीरो हैं. उनके बारे में चयन समिति में ज़्यादा बात भी नहीं हुई. लेकिन इस सीज़न 144 के स्ट्राइक रेट से दो हाफ़ सेंचुरी के साथ उन्होंने 312 रन बनाए. घरेलू क्रिकेट में उनका अलग ही जलवा है.

9. वाशिंगटन सुंदर- टीम इंडिया के अंररेटेड संकटमोचक वाशिंगटन सुंदर ज़बरदस्त फाइटर हैं. ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, बैटिंग हो या बॉलिंग, वाशिंगटन सुंदर के साथ आप किसी भी बड़े प्लान पर काम कर सकते हैं. IPL 2025 में उनका स्ट्राइक रेट 167 रहा है तो 6 मैचों में 2 विकेट भी निकाले. वाशिंगटन सुंदर को रिज़र्व में जगह मिली है.

10. रियान पराग- नॉर्थ ईस्ट के सबसे तेज़तर्रार क्रिकेटर रियान पराग सिर्फ़ बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग नहीं करते, अपने एटीट्यूड के साथ टीम में एक एनर्जी भी नहीं लाते. रियान ने इस सीज़न आईपीएल में 167 के स्ट्राइक रेट से 1 अर्द्धशतक के सहारे 393 रन बनाए. इन्हें कई जानकार टीम इंडिया का फ्यूचर मानते हैं.

11. क्रुणाल पांड्या/ युज़्वेंद्र चहल/ रवि बिश्नोई – क्रुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई और युज़्वेंद्र चहल मैचविनर खिलाड़ी माने जाते हैं. क्रुणाल अपने दिन एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जबकि, युज़्वेंद्र चहल और रवि बिश्नोई अपनी फिरकी से दुनिया भर के बैटर्स को बराबर फांसते रहे हैं. ये टीम इंडिया की ज़बरदस्त बेंच ही है कि इन्हें एशिया कप की टीम इंडिया के टॉप-15 में जगह नहीं मिल पाई.