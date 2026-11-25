बीसीसीआई ने बुधवार को अगले महीने गोवा में आयोजित होने वाली मिनी ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें कुल मिलाकर 1220 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. अब इसके बाद बाद फ्रेंचाइजी रजिस्टर्ड खिलाड़ियों में से नीलामी के लिए चुनिंदा खिलाड़ियों के नाम आगे बढ़ाएंगे. नीलामी के लिए खिलाड़ियों के लिए आखिरी सूची, खिलाड़ियों का सेट 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा. बीसीसीआई द्वारा सूची जारी करने के बाद अब फ्रेंचाइजी की स्थिति साफ है कि किस टीम के पास कितने खिलाड़ी हैं. इनमें विदेशी कितने हैं और किस टीम ने अभी तक इन पर कितनी रकम खर्च की है. वहींं, यह भी अब स्पष्ट है कि मिनी ऑक्शन के लिए किस टीम के पास कितना पैसा पर्स में बचा है. और खरीद के लिए उसके पास उसके कितने भारतीय और कितने विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट उपलब्ध हैं:-

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बीसीसीआई द्वारा रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की सूची के बाद टीमों की स्थिति

उदाहरण के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास फिलहाल 19 खिलाड़ी हैं. इसमें से विदेशी 6 हैं, जबकि यह टीम 101.95 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. जब चेन्नई अगले महीने मिनी ऑक्शन में उतरेगा, तो उसके खाते में बचे अधिकतम 8 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 28.05 करोड़ रुपये पर्स में होंगे. इसी तरह बाकी टीमों की स्थिति भी सूची में बताई गई है, जिसे आप देखकर डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.