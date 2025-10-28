VIDEO: तस्कीन अहमद ने जिस गेंद पर जड़ा तूफानी छक्का, अंपायर ने उसी गेंद पर दिया आउट, जानें क्यों

Taskin Ahmed, Bangladesh vs West Indies: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 27 अक्टूबर को चटगांव में खेला गया. जहां कैरेबियन टीम को रोमांचक मुकाबले में 16 रनों से जीत मिली. मैच के दौरान बांग्लादेशी टीम के पास भी जीत हासिल करने का सुनहरा मौका था. मगर किस्मत के आगे वह लाचार हो गई. आखिरी विकेट के रूप में तस्कीन अहमद जिस तरह से आउट हुए. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेरी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का 19वां ओवर डालने आए रोमारियो शेफर्ड की चौथी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाया. मगर इसी दौरान गलती से उनका पैर स्टंप से जा टकराया. जिसकी वजह से उन्हें हिट विकेट आउट होकर निराश कदमों के साथ पवेलियन का रूख करना पड़ा.

165/3 रन बनाने में कामयाब हुई थी वेस्टइंडीज

मैच की बात करें तो चटगांव में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन शाई होप सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 28 गेंद में 164.28 की स्ट्राइक रेट से 46 रन की नाबाद महत्वपूर्ण पारी खेली. उनके अलावा 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रोवमैन पॉवेल ने 28 गेंद में नाबाद 44 और पारी का आगाज करते हुए एलिक अथानाजे 34 एवं ब्रैंडन किंग 33 रन बनाने में कामयाब रहे.

When you think you've won but life pulls an UNO reverse ◀️#BANvWI pic.twitter.com/neEUjd6bcZ — FanCode (@FanCode) October 27, 2025

149 रनों पर सिमट गई बांग्लादेश

वेस्टइंडीज की तरफ से जीत के लिए मिले 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 19.4 ओवरों में 149 रनों पर सिमट गई. 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तंजीम हसन साकिब ने 27 गेंद में 33 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा तौहीद हृदोय ने 25 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया. मगर वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

दोनों टीमों की तरफ से इन गेंदबाजों को मिली सफलता

बांग्लादेश की तरफ से पहले टी20 मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज तस्कीन अहमद रहे. जिन्होंने सर्वाधिक 2 सफलता प्राप्त की. उनके अलावा रिशद हुसैन के खाते में एक विकेट आया. वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से जेडेन सील्स और जेसन होल्डर ने क्रमशः 3-3, जबकि अकील हुसैन ने 2 एवं खैरी पियरे और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 सफलता प्राप्त की.

यह भी पढ़ें- 'उसी दौरान मुझे कॉल आया...,' ब्रॉड के पिता ने सौरव गांगुली और BCCI पर ये कैसा लगा दिया आरोप? मची हड़कंप