'उसी दौरान मुझे कॉल आया...,' ब्रॉड के पिता ने सौरव गांगुली और BCCI पर ये कैसा लगा दिया आरोप? मची हड़कंप

Chris Broad Makes Stunning Claim: क्रिस ब्रॉड ने अपने एक हैरतअंगेज बयान से वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया है. एक खास इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारतीय टीम के साथ-साथ पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर बड़ा आरोप लगाया है.

Chris Broad
  • क्रिस ब्रॉड ने बताया कि भारत के खिलाफ ओवर रेट के जुर्माने में नरमी बरतने के लिए उनसे फोन आया था
  • उन्होंने कहा कि भारतीय टीम मैच के दौरान ओवर रेट के मामले में पिछड़ रही थी, इसलिए उनसे ढील देने को कहा गया था
  • क्रिस ब्रॉड ने यह भी कहा कि अगले मैच में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने उनकी बात नहीं मानी थी
Chris Broad Makes Stunning Claim: भारतीय टीम मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच कल (28 अक्टूबर 2025) से 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का आगाज हो. उससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर एवं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी रह चुके क्रिस ब्रॉड ने अपने एक हैरतअंगेज बयान से वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया है. खास इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारतीय टीम के साथ-साथ पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर बड़ा आरोप लगाया है.

पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता क्रिस ब्रॉड का कहना है कि जब वह मैच रेफरी थे. उस दौरान उन्हें एक फोन आया था. जिसमें भारत के खिलाफ उन्हें 'नरमी बरतने' और धीमी ओवर रेट के जुर्माने से बचाने के लिए कहा गया था.

हालांकि, 68 वर्षीय पूर्व मैच रेफरी ने यह नहीं बताया कि उनको फोन किस शख्स ने किया था. यहीं नहीं उन्हें यह भी याद नहीं कि वो कौन सा मुकाबला था और किस टीम के साथ भारतीय टीम की भिड़ंत थी.

द टेलीग्राफ के साथ बातचीत करते हुए क्रिस ब्रॉड ने कहा, 'भारतीय टीम मैच के दौरान आखिर में 3, 4 ओवर पीछे चल रही थी. इसलिए उनके ऊपर जुर्माना का खतरा बन रहा था. मगर उसी दौरान मुझे एक कॉल आया और कहा गया कि ढील बरतो, थोड़ा समय निकालो क्योंकि ये भारत है.'

क्रिस ब्रॉड ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'नतीजन हमें कुछ समय निकालना पड़ा और ओवर-रेट को निर्धारित समय सीमा से नीचे लाना पड़ा.'

क्रिस ने कहा, 'अगले मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ. उस दौरान भारती टीम के कप्तान रहे सौरव गांगुली ने मेरी बात नहीं सुनी. जिसके बाद मैंने कॉल किया और पूछा कि अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उधर से मुझे जवाब मिला बस उनके साथ ही करो.'

बतौर मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का करियर

बतौर मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने कुल 123 टेस्ट, 361 वनडे और 138 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया. बीते साल यानी कि फरवरी 2024 में वह इस पोस्ट से रिटायर हो गए.

