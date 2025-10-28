विज्ञापन

साउथ के अक्षय कुमार की नई फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज, फैन्स बोले 100 करोड़ तो गारंटी है...

साउथ के अक्षय कुमार कहे जाने वाले इस सुपरस्टार की अगली फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें धांसू एक्शन के साथ ही मजेदार कॉमिक पंच भी है.

Read Time: 2 mins
Share
साउथ के अक्षय कुमार की नई फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज, फैन्स बोले 100 करोड़ तो गारंटी है...
साउथ के अक्षय कुमार की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज
नई दिल्ली:

साउथ के अक्षय कुमार के नाम से फेमस तेलुगु सिनेमा के मास महाराजा रवि तेजा एक बार फिर एंटरटेनमेंट का तूफान लेकर आ रहे हैं. उनकी अपकमिंग एक्शन-कॉमेडी फिल्म ‘मास जठरा' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में एक बार फिर रवि तेजा का एक्शन-कॉमिक अवतार देखने को मिला है. इसमें रवि तेजा का वही पुराना मास वाला स्वैग, तेज डायलॉग्स और हाई-वोल्टेज एक्शन नजर आ रहा है, जो उन्हें ‘मास महाराजा' बनाता है. बॉलीवुड को राउडी राठौर जैसी फिल्म देने वाले रवि तेजा एक बार फिर वर्दी में दिखेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

‘मास जठरा' ट्रेलर की शुरुआत ही रवि तेजा के सख्त रेलवे पुलिस ऑफिसर अवतार से होती है. ट्रेलर में रवि तेजा का डायलॉग “रेलवे में ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ जोन हैं, लेकिन मैं वार जोन का हूं” सुनकर फैन्स जमकर तालियां पीटेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है. इस ट्रेलर में हीरोइन श्रीलीला भी शानदार लग रही हैं.

रवि तेजा की ‘मास जठरा' के ट्रेलर को लेकर भी फैन्स के खूब कमेंट आ रहे हैं. फैन्स रिलीज से पहले ही गारंटी दे रहे हैं कि फिल्म 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन करेगी. फिल्म में निगेटिव रोल में नजर आ रहे नवीन चंद्रा की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हो रही है.

‘मास जठरा' डायरेक्टर भानु भोगवरापु की डेब्यू फिल्म है. ट्रेलर में उन्होंने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस बनाया है. फिल्म में नवीन चंद्रा, राजेंद्र प्रसाद, नरेश और नितीश निर्मल जैसे सितारे भी नजर आएंगे. ‘मास जठरा' 31 अक्टूबर को स्पेशल प्रीमियर शोज के साथ रिलीज हो रही है, जबकि फुल थिएट्रिकल रिलीज 1 नवंबर से होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mass Jathara Trailer, Ravi Teja, Ravi Teja Mass Jathara Trailer, Entertainment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com