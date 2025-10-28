विज्ञापन
विशेष लिंक
11 minutes ago
नई दिल्ली:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान ‘मोंथा (Montha)' आज मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है. इस तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में दिख रहा है. चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में लगातार बारिश हो रही है. भारी बारिश को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले तीन घंटों में कई जिलों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आईएमडी ने लोगों से घरों में रहने और खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है. तूफान के असर से 27 से 30 अक्टूबर तक रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) की 97 ट्रेनें कैंसिल, 5 डाइवर्ट और 17 रीशेड्यूल की गई हैं. पूर्वी तटीय रेलवे (ECoR) ने भी 32 ट्रेनें रद्द की हैं. एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें भी रद्द की गई हैं. विशाखापट्टनम में पूरे दिन उड़ान संचालन बंद रहेगा.

रेलवे ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर मेडिकल टीम, हेल्प डेस्क और वॉर रूम तैनात किए हैं. आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

Cyclone Montha LIVE Updates:

Oct 28, 2025 10:11 (IST)
Link Copied
Share

चेन्नई: चक्रवात मोंथा आज देगा दस्तक, भारी बारिश के कारण स्कूल बंद

आईएमडी ने चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी गई है. 

चेन्नई के जिला कलेक्टर ने मंगलवार को एहतियात के तौर पर शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित की है. 

Oct 28, 2025 10:11 (IST)
Link Copied
Share

चेन्नई: चक्रवात मोंथा आज देगा दस्तक, भारी बारिश के कारण स्कूल बंद

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'मोंथा' मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे सकता है. हालांकि तमिलनाडु में तूफान का पूरा असर नहीं दिखाई देने की संभावना है, लेकिन चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण अधिकारियों ने सुरक्षा सलाह जारी की है और स्कूलों को बंद कर दिया है. 

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने कहा कि हालांकि 'मोंथा' मुख्य रूप से तटीय आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा, लेकिन इसकी वजह से सोमवार से ही उत्तरी तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है. 

Oct 28, 2025 10:09 (IST)
Link Copied
Share

मोंथा चक्रवात के कारण 27 से 30 अक्टूबर तक रेल सेवाओं पर पड़ा असर

मोंथा चक्रवात के कारण 27 से 30 अक्टूबर तक रेल सेवाओं पर पड़ा असर पड़ा है.  भारतीय रेलवे ने कई ट्रेन की रद्द और डाइवर्ट कर दिए हैं. मोंथा के कारण 150 से अधिक ट्रेन प्रभावित हुई हैं. 17 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है है. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Cyclone Montha LIVE Updates, Cyclone Montha
Get App for Better Experience
Install Now