भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान ‘मोंथा (Montha)' आज मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है. इस तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में दिख रहा है. चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में लगातार बारिश हो रही है. भारी बारिश को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले तीन घंटों में कई जिलों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आईएमडी ने लोगों से घरों में रहने और खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है. तूफान के असर से 27 से 30 अक्टूबर तक रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) की 97 ट्रेनें कैंसिल, 5 डाइवर्ट और 17 रीशेड्यूल की गई हैं. पूर्वी तटीय रेलवे (ECoR) ने भी 32 ट्रेनें रद्द की हैं. एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें भी रद्द की गई हैं. विशाखापट्टनम में पूरे दिन उड़ान संचालन बंद रहेगा.

रेलवे ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर मेडिकल टीम, हेल्प डेस्क और वॉर रूम तैनात किए हैं. आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

