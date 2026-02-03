T20 World Cup: 'किसी कमज़ोर टीम को हरा रहे...' पाकिस्तान के भारत से ना खेलने पर संजय मांजरेकर ने दिखाया आईना

Sanjay Manjrekar Statement IND vs PAK: पाकिस्तानी सरकार ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाक टीम को नहीं खेलने के लिए कहा है. इसपर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कमेंट करते हुए कहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि पाकिस्तान को हराने पर ऐसा लगता है जैसा किसी कमजोर टीम को हरा रहे हैं. मांजरेकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ टीम इंडिया की जीत उन्हें ज़्यादा खुशी और गर्व देती है. मांजरेकर ने कहा कि सालों से इस आइकॉनिक राइवलरी की इंटेंसिटी कम हो गई है, क्योंकि भारत ने अपने पड़ोसी देश पर ज़्यादातर मौकों पर दबदबा बनाया है.

संजय मांजरेकर ने कहा,"भारत-पाकिस्तान मैच, अगर नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं. सच कहूं तो, काफी समय से, असल गेम कभी भी उस हाइप और ड्रामा के लेवल का नहीं रहा जो हम मैच से पहले बनाते हैं. और इसका कारण साफ है. वो ये है कि अब भारत और पाकिस्तान एक ही लीग में नहीं हैं. पहले, 90 के दशक में और उससे पहले, यह मज़ेदार होता था क्योंकि पाकिस्तान एक मज़बूत टीम थी. लेकिन अब नहीं. अब, जब भारत पाकिस्तान को हराता है, तो ऐसा लगता है जैसे भारत किसी कमज़ोर टीम को हरा रहा हो. पहले, पाकिस्तान को हराकर अच्छा महसूस होता था."

पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा,"इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट खराब हुआ है. मैंने यह एशिया कप में भी देखा. आपको बस इंडियन क्रिकेट सिस्टम और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम से आने वाले युवा खिलाड़ियों की तुलना करनी है. यह ज़मीन-आसमान का फर्क है. अगर इस वर्ल्ड इवेंट में इंडिया-पाकिस्तान का मैच नहीं होता है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपके पास अभी भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका हैं. ये वो मैच हैं जिन्हें देखने लायक हैं, और ये वो टीमें हैं जिन्हें इंडिया को हराना होगा ताकि हम इस इंडियन टीम पर गर्व महसूस कर सकें. मुझे लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और इससे टूर्नामेंट की वैल्यू कम नहीं होगी,"

भारत-पाकिस्तान के बीच आंकड़े गवाही देते हुए संजय मांजरेकर जो कह रहे हैं, वो सही हैं. दोनों के बीच 16 मैचों में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 13-3 का है. भारतीय टीम ने 13 मैच जीते हैं. जबकि पाकिस्तान ने 3. पिछले साल, भारत ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान को तीन बार हराया था, जिसमें फाइनल में एक बार हराकर खिताब जीता था. T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है. नीदरलैंड्स, USA और नामीबिया ग्रुप A में शामिल तीन दूसरी टीमें हैं. इस ग्रुप से टॉप दो टीमें आगे बढ़ेंगी और टूर्नामेंट के सुपर-एट स्टेज में पहुंचेंगी.

