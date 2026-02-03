अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को क्यों ऐतिहासिक बताया?

भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ आई. जस्टर ने मंगलवार को भारत-अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते को "ऐतिहासिक" बताया. उन्होंने कहा कि यह नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच इस स्तर का पहला समझौता है और भविष्य के मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) की नींव रखता है. एनडीटीवी से विशेष बातचीत में जस्टर ने कहा, "यह वास्तव में उस समझौते का पहला फेज है, जिसके बारे में दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई है कि यह एक मुक्त व्यापार समझौता बनेगा." उन्होंने आगे कहा कि हालांकि समझौते को अभी लिखित रूप देना बाकी है और कुछ बारीकियां सुलझानी हैं, लेकिन दोनों नेताओं द्वारा आगे बढ़ने का राजनीतिक निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन की अन्य साझेदारों के साथ की गई कई पिछली ट्रेड डिल्स के विपरीत, इस समझौते में "दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद तय किए गए ठोस प्रावधान" शामिल हैं और इसलिए इसमें "वास्तविक सार और सार्थकता" है.

रूस से तेल खरीद पर

जस्टर ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के संवेदनशील मुद्दे पर भी बात की, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल आयात को "शून्य" करने पर सहमति जताई है. पूर्व राजदूत ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन संबंधी विवरणों की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि बाजार की स्थितियों के कारण भारत ने हाल के महीनों में रूसी तेल की खरीद कम कर दी है. उन्होंने इसे एक "सकारात्मक कदम" बताया, जो रूस-यूक्रेन संघर्ष में शांति समझौते की दिशा में गति प्रदान कर सकता है.

कैसे मजबूत हुए संबंध

व्यापार के मोर्चे पर, 25% पनिशमेंट टैरिफ को हटाना और रेसिप्रोकल शुल्क को 25% से घटाकर 18% करना, उनके विचार में, विश्वास बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कदम हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने तर्क दिया कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय से चली आ रही एक समस्या का समाधान करता है. उन्होंने कहा, “रणनीतिक साझेदारी रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों तक फैली हुई है. व्यापार हमेशा से पिछड़ा रहा है और एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. इससे अब इस मुद्दे पर तनाव कम करने में मदद मिलेगी और रणनीतिक साझेदारी को और भी गति मिलेगी.”

जस्टर ने इस सफलता को व्यापक भू-राजनीतिक समन्वय से जोड़ा, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह को और अधिक सक्रिय करने की क्षमता भी शामिल है, खासकर तब जब भारत इस वर्ष के अंत में नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और राष्ट्रपति ट्रंप नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं.

चीन इफेक्ट

चीन के संदर्भ में, जस्टर ने बताया कि इस घोषणा के बाद भारत में एशिया के सबसे कम टैरिफ स्तरों में से एक, 18% टैरिफ लागू है. उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की दिशा में वार्ता आगे बढ़ने पर टैरिफ में और कमी की जा सकती है. उन्होंने कहा, "वास्तव में मुझे लगता है कि भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना उनके हित में है. यहां विश्व स्तरीय कंपनियां हैं और यह ग्लोबल सप्लाई चेन में और अधिक मजबूती देगा. यह दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति है." उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भविष्य के दौर में सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता होगी.

एक अंत से एक शुरुआत

नई दिल्ली में हाल ही में हुई राजनयिक गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें अमेरिकी राजदूत की उपस्थिति और उच्च स्तरीय बैठकों की रिपोर्ट शामिल हैं, जस्टर ने कहा कि हालांकि उन्हें विशिष्ट विवरणों की जानकारी नहीं है, लेकिन "राष्ट्रपति से सीधे संपर्क रखने वाले अमेरिकी राजदूत की उपस्थिति इस तरह की जटिल वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए केवल सकारात्मक ही हो सकती है." जस्टर के लिए, यह घोषणा एक अंत से अधिक एक शुरुआत है - एक व्यापक भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में पहला ठोस कदम, जिसे अन्यथा गहरी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता था.

