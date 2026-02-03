Dhurandhar 2 Teaser: धुरंधर 2 का टीजर बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, नए टीजर के नाम पर फैन्स से ठगी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर साल 2025 की एक बड़ी हिट फिल्म है. रणवीर सिंह के लीड रोल वाली ये फिल्म अब अपने पार्ट-2 के साथ इस साल भी बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाने वाली है. 19 मार्च को धुरंधर का पार्ट 2 यानी कि धुरंधर 2 रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर शुरुआत से ही काफी क्रेज रहा है और अब धुरंधर 2 के पोस्टर और टीजर ने तो फिल्म के लिए पहले से ही फील्डिंग सेट कर ली है. टीजर से ऐन पहले मेकर्स ने रणवीर सिंह का एक पोस्टर शेयर किया. पोस्टर में रणवीर काफी डेडली नजर आ रहे हैं. रेड और ब्लैक थीम का ये पोस्टर फिल्म की इंटेंसिटी साफ दिखा रहा है. रणवीर के पीछे लिखा नजर आ ता है द रिवेंज यानी कि बदला जो कि टीजर और पहली झलक में साफ नजर आ रहा है.

धुरंधर 2 के टीजर में क्या दिखाया?

टीजर में रणवीर सिंह यानी जसकीरत सिंह रंगी का हमजा में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, जिससे दर्शकों के मन में कई अनसुलझे सवाल रह जाते हैं. यह उन रोमांचक घटनाओं की ओर इशारा करता है जो उसे सबसे खतरनाक गैंग्स में घुसपैठ करने पर मजबूर करती हैं और वह अपने देश की रक्षा करते हुए बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है. यही बैकस्टोरी धुरंधर: द रिवेंज का इमोशनल कोर है.

धुरंधर के बाद बॉक्स ऑफिस पर महा धुरंधर!

आदित्य धर की धुरंधर फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने कल्ट और पॉप-कल्चर में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब धुरंधर: द रिवेंज के साथ, यह कहानी और भी बड़े, बोल्ड और जबरदस्त सिनेमैटिक यूनिवर्स में बदलने वाली है. यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के साथ पड़ रही है और यह हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में आएगी. साउथ इंडिया में फिल्म की भारी डिमांड को देखते हुए एक स्ट्रैटेजिक एक्सपैन्शन है, जो 2026 को धुरंधर का साल बना रहा है.

धुरंधर: द रिवेंज एक हाई-ऑक्टेन स्पाई-एक्शन थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, और ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने भी प्रोड्यूस किया है. जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज प्रोडक्शन के बैनर तले 19 मार्च, 2026 से सिनेमाघरों में आने को तैयार है.