T20 World Cup 2025:पाकिस्तान ने कर दिया साफ, यह दिग्गज होगा नंबर-3, लेकिन भारत के आगे है टांय-टांय फिस्स, आंकड़े देख गला सूख जाएगा

India vs Paksitan: यह सही है कि भारत को ग्रुप मैच में कई मुकाबले खेलने हैं, लेकिन करोड़ों भारतीयों की नजर 15 फरवरी को पाकिस्तान के मेगा मुकाबले पर लगी है. और तमाम फैंस हर छोटी से छोटी बात की समीक्षा कर रहे हैं

T20 World Cup 2025: पाकिस्तान भारत के खिलाफ धीरे-धीरे पत्ते खोल रहा है.

भारत और श्रीलंका की जमीं पर अगले महीने खेले जाने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) में समय बहुत कम बचा है और सभी टीमों के पत्ते दुरुस्त होने को बहुत ज्यादा हैं. टीम इंडिया को भी न्यूजीलैंड (Ind vs Nz) के खिलाफ बचे एक ही मैच में सुलझाने को बहुत कुछ बचा है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Aus vs Pak) पाकिस्तान भी शुरुआत मैच जीतने के बाद फाइनल XI के संयोजन पर पाकिस्तान की कसावट  तेज हो चली है. इसी कड़ी में अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि विश्व कप में उसका नंबर-3 बल्लेबाज कौन होगा. और यह कोई और नहीं, बल्कि खुद कप्तान सलमान अली आगा खुद हैं. आगा ने साफ करते हुए कहा, ' वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी सीरीज़ और टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत तक नंबर तीन पर ही बल्लेबाज़ी करते रहेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि यह स्थान उनके खेलने की शैली के अनुकूल है और इससे उन्हें विपक्षी स्पिनरों के खिलाफ तेजी से रन बनाने में मदद मिलती है.'

पाकिस्तान कप्तान ने भले ही दुनिया भर में डंका बजा दिया हो, मुनादी कर दी हो, लेकिन जब मैन-टू-मैन मार्किंग की आती है, तो भारत के आगे आगा क्या, कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज नंबर पर कहीं नहीं ठहरता. वास्तव में खुद पाकिस्तानी जब हालिया समय में इस नंबर पर भारत के नए मैच विनर बन चुके तिलक वर्मा या नए मिस्टर तूफानी ईशान किशन के आंकड़े देखेंगे, तो आगा सलमान का गला सूख जाएगा. 

पाकिस्तानियों का गला सुखा देंगे ये आंकड़े 

पाकिस्तानी कप्तान ने नंबर-3 का ऐलान किया, तो सुनते ही फैंस बोले कि कहां भारत के राजा और कहां आगा गंगू तेली! जी हां, जब बात आकंड़ों की आती है, तो भारत के पास राजा ही नहीं, बल्कि इस नबंर पर बैक-अप राजा भी तूफानी है! वैसे जिस साहस का परिचय आगा सलमान ने दिया है, वही बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान नंबर-3 मामले में कहां खड़ा है. सलमान आगा ने खेले 43 मैचों में से सिर्फ 7 में ही नंबर-3 पर बैटिंग की है. और इसमें उन्होंने 36 के औसत, 1 अर्द्धशतक, 16.119 के स्ट्राइक-रेट से सिर्फ 216 ही रन बनाए हैं. वहीं भारत के परमानेंट नंबर-3 तिलक वर्मा और अब फिलहाल नंबर-3 पर खेल रहे ईशान किशन ने इस नंबर पर आग उगल दी है.  

तिलक नंबर-3 पर बम हैं!

तिलक ने इस नंबर पर भारत के लिए 15 मैचों में 60.22 के औसत, 160.83 के स्ट्राइक-रेट, 2 शतक और 3 पचासे से 532 रन बनाए है. आप खुद सोचिए कि आगा की तिलक से तुलना भी हो सकती है कि नहीं. वहीं, फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर-3 पर खेल रहे इशान किशन ने आगा के बराबर ही नंबर-3 पर सात मैच खेले हैं. इनमेंकिशन ने 32.28 के औसत, 167.4 के स्ट्राइक-रेट और 3 पचासों से 226 रन बनाए हैं. कोई भी समझ सकता है कि इस नंबर पर आगा को आईना दिखाने के लिए अपना टेंपररी इशान ही काफी है.

Salman Ali Agha, Pakistan, T20 World Cup 2026, Cricket, India
