T20 World Cup 2026: 'हम सातवें आसमान पर महसूस कर रहे', पोते की टीम में वापसी पर दादा-दादी गदगद

Ishan kishan, T20 World Cup 2026: इशान किशन ने हाल ही में जैसा प्रदर्शन किया, इससे उनके घर ही नहीं, बल्कि मानो पूरे पटना का माहौल बदल गया है

T20 World Cup 2026: 'हम सातवें आसमान पर महसूस कर रहे', पोते की टीम में वापसी पर दादा-दादी गदगद
T20 World Cup 2025:
इशान किशन के दादा शत्रुघ्न और दादी सावित्री देवी

इशान किशन को टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. इशान के चयन से उनके दादा-दादी बेहद खुश हैं. परिवार को उम्मीद है कि यह 27 वर्षीय खिलाड़ी देश को विश्व कप खिताब जिताने में मदद करेगा. ईशान किशन नवंबर 2023 के बाद से भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके हैं. इस बीच उन्होंने घरेलू स्तर पर तीनों फॉर्मेट खेले और सभी में बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने हाल ही में बतौर कप्तान झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई. फाइनल मैच में ईशान ने 101 रन की पारी खेली थी.

ईशान किशन के दादा शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा, 'यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है. एक अच्छा खिलाड़ी टीम से बाहर था, लेकिन अब वह वापस आ गया है। यह टीम के लिए अच्छा रहेगा। हमें उनसे काफी उम्मीदें हैं.' टी20 वर्ल्ड कप में इशान किशन के चयन पर दादी सावित्री देवी ने कहा, 'यह पहले ही हो जाना चाहिए था. हमें इसकी पहले से ही उम्मीद थी. इशान के चयन से हम बहुत खुश हैं. हम इसके लिए चयनकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं. आज हम बहुत खुश हैं. हम इसके लिए पूरी सिलेक्शन कमेटी और सभी सिलेक्टर्स को धन्यवाद देते हैं. आपने हमारे बेटे के टैलेंट को पहचाना है. इशान भारत को ट्रॉफी जिताने में मदद करेंगे.'

एक फैन ने कहा,'हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें टीम में कब सेलेक्ट किया जाएगा. आखिरकार, हम उन्हें भारत की ओर से खेलते देखेंगे. यह बहुत रोमांचक होगा. इस बार वर्ल्ड कप पटना आएगा. हम इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे.'

विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. उनके अलावा, इस टीम में तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल (उपकप्तान), अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है.

