T20 World Cup 2026: यह 'टीम इंडिया 2.O' है! इन 5 बातों से जानें क्यों शोला बन गई टीम सूर्यकुमार, दुनिया के बॉलर दहशत में

India V/S New Zealand: ज्यादा पीछे मत जाइए, बस अगले महीने शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ (Ind vs Nz) खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मैचों के प्रदर्शन पर गौर फरमा लीजिए. फिर इस टीम की दो साल पहले 2024 की विश्व कप विजेता टीम से कुछ देर आंख बंद करके तुलना कर लीजिए, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली थे! अंतर आपको साफ-साफ मिल जाएगा. वर्तमान टीम का न केवल 'संतुलन' तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा बेहतर है बल्कि यह एक ऐसी मिसाइल में तब्दील हो चुकी है, जिसकी मारक क्षमता बहुत ही घातक और 'ज्यादा दूरी' तक है. ऐसी मार, जिसका काटा मानी नहीं मांगता! सीरीज के तीन मैचों के बाद न्यूजीलैंड टीम का हाल ऐसा ही है. वास्तव में यह टीम इंडिया आग उगल रही है और यह "टीम इंडिया 2.O" है. चलिए वो 5 सबसे बड़ी वजह जाान लीजिए, जिसने टी20 विश्व कप से पहले ही दुनिया भर के बॉलरों को दहला कर रख दिया है.

पावर-प्ले का तूफानी 'अभिषेक!'

साल 2024 विश्व कप विजेता टीम की तुलना में यह सबसे क्रांतिकारी बदलाव है! यूं तो अभिषेक पिछले करीब एक साल से अपना ही सुर लगा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो नमूना इस मिस्टर सुनामी ने विश्व कप से ठीक पहले किया, उसने बॉलरों की जरूर नींद उड़ा दी है. सिर्फ 14 गेदों पर अर्द्धशतक और पावर-प्ले यानी शुरुआत 6 ओवरों में भारत के टी20 इतिहास का दूसरा सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा (2 विकेट पर 92 रन) बताने को काफी है कि पावर-प्ले के 2.0 का तूफानी अभिषेक भी हो चुका है.

2. इतिहास का दूसरा सबसे तूफानी 150+ चेज

पता नहीं आखिरी बार टी20 में फैंस ने कब ऐसी 'सुनामी' देखी थी, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में तीसरे टी20 में देखने को मिली. ऐसी मार इस टीम इंडिया 2.0 के बल्लेबाजों ने लगाई कि भारत ने 154 का आंकड़ा दस ओवर में ही हासिल कर लिया. पूरी आधी पारी बाकी रहते. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने साल 9.4 ओवरों में 155 रन बनाए थे.

3. 72 घंटे के भीतर चेजिंग में दो बड़े मानक!

पिछले 72 घंटे के भीतर ही टीम सूर्यकुमार ने लक्ष्य का पीछा करने के दो बड़े मानक स्थापित कर दिए. रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत ने पहले सबसे तेज 200 रनों का पीछा (15.2 ओवरों में 209 रन) करने का कारनामा किया. इसकी चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि गुवाहाटी में खेल के इतिहास में सबसे तेज 150 या इससे ज्यादा स्कोर का पीछा करने के मामले में खुद को दूसरी पायदान पर ला खड़ा किया. साल 2024 टी20 विश्व कप विजेता टीम बहुत ही शानदार थी, लेकिन धीमी पिचों पर लक्ष्य का पीछा करने के लिए उसे खासा जोर लगाना पड़ा था. फाइनल में भारत ने 176 रनों का पीछा करते हुए खिताब का बचाव किया था.

4. मिड्ल ऑर्डर में सूर्यकुमार का तिलक!

टी20 विश्व कप से पहले सबसे जरूरी जिस बॉक्स का टिक होना था, वह कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म थी. यादव पिछले एक साल से जूझ रहे थे. उनका औसत 20 के आस-पास सिमट कर रह गया था. लेकिन रायपुर में सूर्या ने पहले 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन और फिर गुवाहाटी में 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाकर बता दिया कि मिड्ल ऑर्डर का यह टॉप होर्स-पावर का इंजन है! वहीं, इसमें तिलक वर्मा का अभी शामिल होना अभी बाकी है. आप सोचिए कि जब तिलक आ जाएंगे, तो मिड्ल ऑर्डर कितनी तूफान गति से रन बनाएगा. वहीं, साल 2024 विश्व कप में भारत का समग्र प्रदर्शन ही रोहित (257), पंत (171) और सूर्यकुमार (199) के इर्द-गिर्द रहा, लेकिन अब भारत के सुनामी ओपनर एक तरफ हैं, तो तूफानी मिड्ल ऑर्डर एक तरफ.



5. लगातार सीरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बराबर

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दो मैच अभी बाकी है, लेकिन खेल के इतिहास में टीम सूर्यकुमार यानी टीम इंडिया 2.O ने लगातार सीरीज जीतने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. टीम इंडिया ने यह कारनामा लगातार 11वीं बार करके पाकिस्तान की बराबरी कर ली है. इससे पहले पाकिस्तान ने साल 2016 से लेकर 2018 के बीच इतनी ही लगातार सीरीज जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन अब बस एक और द्विपक्षीय सीरीज की और बात है. एक सीरीज जीतते ही भारत इस संदर्भ में रिकॉर्ड को नया आयाम प्रदान कर देगा. अब आप खुद बताएं कि जो टीम लगातार 11 सीरीज जीत ले, तो उसे 2.O न कहा जाए, तो फिर किसे कहा जाए!



(खबर जारी है..)

