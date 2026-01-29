विज्ञापन
Pakistan t20 world cup controversy icc : नक़वी ने बांग्लादेश को इवेंट से बाहर किए जाने के विरोध में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर सवाल खड़ा कर दिया है. आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश बोर्ड की अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था. 

T20 World Cup: गीदड़भभकी देने के बाद पाकिस्तान ने कर लिया श्रीलंका जाने का इंतजाम, ट्रैवल प्लान का हुआ खुलासा
पाकिस्तान का यू-टर्न
  • वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर अनिश्चितता के बावजूद श्रीलंका जाने की फ्लाइट बुकिंग कर ली है
  • मोहसिन नकवी ने टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला शुक्रवार को लेने की संभावना जताई है
  • नकवी ने बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के विरोध में पाकिस्तान की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं
Pakistan t20 world cup controversy: वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ लाहौर से एयर लंका की फ्लाइट से कोलंबो जाने की बुकिंग करा ली है. इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका जाने वाली है, हालांक शुक्रवार को यह फाइनल फैसला सामने आएगा. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के अनुसार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, पाकिस्तान ने श्रीलंका जाने की तैयारी कर ली है. रिपोर्ट में कहा गया है कि "हमें उम्मीद है कि शुक्रवार तक PCB चीफ मोहसिन नकवी इस मेगा इवेंट में टीम की भागीदारी को मंज़ूरी दे देंगे. "

नक़वी ने बांग्लादेश को इवेंट से बाहर किए जाने के विरोध में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर सवाल खड़ा कर दिया है. आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश बोर्ड की अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था. 

सोमवार को, नक़वी ने टीम भेजने या न भेजने पर सलाह लेने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के PM शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात की. सूत्रों ने Telecomasia.net को बताया कि PM शरीफ़ ने बांग्लादेश का समर्थन करने के PCB के रुख का समर्थन किया, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल नुकसान से बचने के लिए उन्हें वर्ल्ड कप का बॉयकॉट न करने की सलाह दी.  

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से www.telecomasia.net को बताया गया है, "नक़वी ने राष्ट्रपति आसिफ जरदारी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से भी सलाह ली, इससे पहले कि वे PCB के दो पूर्व चेयरमैन नज़म सेठी और रमीज़ राजा से मिले, जो टीम को श्रीलंका भेजने के समर्थन में थे.  उन्होंने भी भारत के साथ मैच का बॉयकॉट न करने की सलाह दी है."

