T20 World Cup 2026: सूर्यकुमार यादव ने वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर कही बड़ी बात

- भारत और पाकिस्तान को 2026 पुरुष टी20 विश्व कप के ग्रुप ए में रखा गया है.
- सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की.
- टूर्नामेंट 8 स्थलों पर होगा, जिसमें पांच भारत और तीन श्रीलंका में हैं. कुल 20 टीमें 4 ग्रुप में विभाजित होंगी.
Suryakumar Yadav Statement on India vs Pakistan Match: चिर-प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान को 2026 पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ग्रुप ए में रखा गया है और मंगलवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय खेल आयोजनों पर रोक लगा दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच बहुराष्ट्रीय आयोजनों में मुकाबलों की अनुमति दे दी है. वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर कहा कि यह एक अच्छा मैच होगा.
बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) और पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) 2027 में एफटीपी (भविष्य दौरा कार्यक्रम) के दोबारा तैयार होने तक केवल तटस्थ स्थानों पर ही एक-दूसरे का सामना करने पर सहमत हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, जिसमें आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ मैच भी शामिल है.
पिछले कुछ सालों में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले एकतरफा होने के बावजूद, यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक स्तर पर व्यापक रुचि आकर्षित करती रही है. हाल ही में टी20 प्रारूप में खेले गये एशिया कप के फाइनल सहित भारत-पाक के तीन मुकाबले हुए और दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी मैच रविवार को निर्धारित किए गए.
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा,"हम अच्छे मैदानों पर खेल रहे हैं. मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद. और फिर आप 15 तारीख को (पाकिस्तान के खिलाफ) होने वाले मैच की बात करें, मुझे लगता है कि हमने हाल ही में एशिया कप के दौरान उनके खिलाफ खेला था और हमने अच्छा समय बिताया था. सब कुछ पूरी तरह से क्रिकेट पर केंद्रित था, और कुछ नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा." सूर्यकुमार ने कहा,"मुझे यकीन है कि यह एक अच्छा मैच होगा. खिलाड़ी हमेशा भारत-पाक मैच के लिए उत्साहित रहते हैं."
सात फरवरी से आठ मार्च तक चलने वाले टूर्नामेंट का आयोजन आठ स्थलों पर होगा. इसमें पांच भारत और तीन श्रीलंका के होगे. बीस टीमों के टूर्नामेंट में कुल 55 मैच होंगे. इसमें पहली बार खेल रही इटली भी शामिल है. टीमों को पांच-पांच के चार ग्रुप में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से आठ टीमें सुपर आठ चरण में पहुंचेंगी. इसके बाद चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो कोलकाता या कोलंबो और मुंबई में खेले जाएंगे. फाइनल अहमदाबाद या कोलंबो में होगा, जो पाकिस्तान की स्थिति पर निर्भर करेगा.
मौजूदा चैंपियन भारत को ग्रुप ए में रखा गया है. भारत के अलावा इस ग्रुप में पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका हैं. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ करेगा और उसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगा.
टीम इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए कोलंबो जायेगी और फिर 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी. ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान शामिल हैं, जबकि ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली शामिल हैं. ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई शामिल हैं.
