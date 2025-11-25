नेतन्याहू का दौरा टलने की वजह दिल्ली ब्लास्ट नहीं, इजरायल ने कहा- 'पीएम मोदी की सुरक्षा पर पूरा भरोसा'

विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को उन इजरायली मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लाल किले में हुए कथित धमाके की वजह से अपना आगामी भारत दौरा टाल दिया है. MEA ने साफ किया कि दौरा टलने का कारण सुरक्षा चिंताएं नहीं हैं.

इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया.

Prime Minister's Office:



Israel's bond with India and between Prime Minister Netanyahu and Prime Minister @narendramodi is very strong. The PM has full confidence in India's security under PM Modi, and teams are already coordinating a new visit date. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 25, 2025

नेतन्याहू के कार्यालय ने क्या कहा?

इजरायली PMO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा, “भारत के साथ और प्रधानमंत्री नेतन्याहू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं. प्रधानमंत्री को पीएम मोदी के तहत भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है, और टीमें पहले ही दौरे की नई तारीख के समन्वय में लगी हुई हैं.”

इस बयान ने साफ कर दिया कि नेतन्याहू का दौरा किसी सुरक्षा आशंका के चलते नहीं टाला गया है, बल्कि दोनों देशों की टीमें आपसी सुविधा के अनुसार नई तारीखें तय करने पर काम कर रही हैं.

द्विपक्षीय संबंधों का महत्व

नेतन्याहू का भारत दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा था. दोनों पक्षों की ओर से यह स्पष्टीकरण आना, दोनों प्रधानमंत्रियों के व्यक्तिगत संबंधों और भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इजरायल के भरोसे को दर्शाता है. राजनयिक सूत्रों के अनुसार जल्द ही नेतन्याहू के भारत दौरे की नई तिथियों की घोषणा होने की उम्मीद है.