विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026 Schedule: अगर भारत फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ा, तो यहां खेला जाएगा मुकाबला, जानें पाकिस्तान से जुड़े फाइनल तक के विकल्प

India vs Paksistan: टी20 विश्व कप में भारत vs पाकिस्तान मैचों को लेकर कई बड़े सवाल हैं, आप डिटेल से जानिए कि दोनों दिग्गज देशों के मैच और सेमीफाइनल

Read Time: 2 mins
Share
T20 World Cup 2026 Schedule: अगर भारत फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ा, तो यहां खेला जाएगा मुकाबला, जानें पाकिस्तान से जुड़े फाइनल तक के विकल्प
T20 World Cup 2026, India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मुकाबले की फाइल फोटो

अगले साल भारत-श्रीलका की संयुक्त मेजबानी वाले टी20 विश्व कप के कार्यक्रम का ऐलान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को कर दिया. कुल मिलाकर 20 टीमों की भागीदारी वाली मेगा इवेंट का आयोजन 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक होगा. और इसमें कल मिलाकर 55 मैच खेले जाएंगे. विश्व कप भारत और श्रीलका में मिलाकर कुल 8 आयोजन स्थलों पर होगा. इसमें से 5 स्टेडियम भारत, तो 3 श्रीलंका के इस्तेमाल होंगे. बहरहाल, करोड़ों भारतीय फैंस की नजर भारत-पाकिस्तान के गणित पर लगी थी. इन फैंस के मन में पिछले कई महीनों से ही यह सवाल चल रहा है कि अगर ये दोनों देश सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, तो क्या पाकिस्तान की टीम भारत खेलने आएगी? चलिए आप तमाम सवालों के जवाब जान लीजिए. 

भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल

चिर-प्रतिद्वंद्वी पड़ोसी देश सहित पांच देश ग्रुप 'A' में शामिल हैं. इनके अलावा अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया शामिल हैं. जाहिर है कि मुकाबला बहुत ही कड़ा होने जा रहा है. चलिए आप उस बड़े  सवाल का जवाब जान लीजिए कि अगर 15 फरवरी को खेले जाने वाले मैच में  पाकिस्तान भारत के साथ कहां भिड़ेगा.

भारत vs पाकिस्तान मैचों का समीकरण

अगर भारतीय टीम पाकिस्तान से भिड़ती है, तो यह मैच कोलंबो में खेला जाएगा. मतलब 15 फरवरी का मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा

भारत vs पाकिस्तान सेमीफाइनल मैचों का समीकरण

अगर भारत टीम सेमीफाइनल-1 में पाकिस्तान से भिड़ती है, तो यह अंतिम चार का मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा. वहीं, अगर भारत सेमीफाइनल में क्वालीफाई करता है, तो पाकिस्तान की जगह दूसरे देश की टीम अंतिम चार में पहुंचती है, तो सेमीफाइनल-2 में तब्दील हो जाएगा. और यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.  

पाकिस्तान के फाइनल का गणित

अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंचती है, तो खिताबी टक्कर कोलंबो में होगी. वहीं, अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता है, तो विश्व कप का फैसला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, International Cricket Council, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now