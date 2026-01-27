विज्ञापन
T20 World Cup 2026: 'यह विंडीज टीम को मजबूत बनाएगा', ब्रावो का भारतीय हालात को लेकर बड़ा बयान

Dwayne Bravo on World Cup 2026: विंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने टी20 विश्व को लेकर बहुत ही अहम बात कह दी है

पूर्व क्रिकेट ड्वेन ब्रावो
वेस्टइंडीज के पूर्व हरफनमौला ड्वेन ब्रावो ने कहा है कि आगामी टी20 विश्व कप में भारतीय परिस्थितियों की जानकारी उनकी टीम को मजबूत बनायेगी. टी20 विश्व कप सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका के विभिन्न स्थानों पर खेला जाना है. ब्रावो ने मौजूदा टीम के अनुभव और संतुलन की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा,'टीम में बहुत दमखम और अनुभव है. शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और ब्रैंडन किंग जैसे इस प्रारूप के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और शाई होप टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. अकील होसैन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाजों में से एक हैं.'

ब्रावो 2016 में वेस्टइंडीज की टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे. उन्होंने टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण की तारीफ करते हुए कहा, ‘युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ जेडेन सील्स और शमार जोसफ जैसे खिलाड़ी भी हैं. कुल मिलाकर यह एक अच्छा संतुलन है. भारतीय परिस्थितियों की जानकारी टीम के लिए लाभकारी हो सकती है.'

उन्होंने कहा,‘कई खिलाड़ियों ने आईपीएल में भारत में खेला है और परिस्थितियां काफी हद तक हमारी परिस्थितियों के समान हैं. उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट में उन्हें अच्छा मौका देगा.' ब्रावो इस समय ‘वर्ल्ड लीजेंड्स प्रो टी20 लीग' में पुणे पैंथर्स की ओर से खेलेंगे. उन्होंने गोवा में खेली जा रही इस लीग के बारे में कहा, 'यह एक जगह है, जिसे मैं हमेशा से देखना चाहता था. मैंने अन्य खिलाड़ियों से इसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं और यह बहुत हद तक कैरेबिया जैसा लगता है.'

Dwayne John Bravo, West Indies, T20 World Cup 2026, Cricket
