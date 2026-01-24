विज्ञापन
T20 World Cup 2026: बांग्लादेश की टी20 विश्व कप से छुट्टी, स्कॉटलैंड लेगा जगह

T20 World Cup 2026: सूत्रों के हवालों से टी20 विश्व कप को लेकर बड़ी खबर. बांग्लादेश की टी20 विश्व कप से छुट्टी, स्कॉटलैंड लेगा जगह

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश की टी20 विश्व कप से छुट्टी, स्कॉटलैंड लेगा जगह
T20 World cup 2026:
  • अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश की जगह टी20 विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला किया
  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगें ICC की नीति के अनुरूप नहीं मिलने के कारण यह बदलाव किया गया है
  • स्कॉटलैंड को उनके हाल के प्रदर्शन और ICC की वर्तमान रैंकिंग के आधार पर विश्व कप में जगह दी गई है
Scotland replacecs Bangladesh: पिछले कई दिनों से भारत में होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) में न खेलने को लेकर इनकार कर चुके बांग्लादेश को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है. पैतृक संस्था ने ऐलान कर दिया है कि मेगा इवेंट में अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड लेगा. आधिकारिक ऐलान के साथ ही ही बांग्लादेश की टी20 विश्व कप से छुट्टी हो गई. सूत्रों के अनुसार अब यह लगभग आधिकारारिक हो गया है. और अब स्कॉटलैंड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह ले ली है. यह फैसला लगभग तय ही माना जा रहा था, खासकर तब जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. शनिवार (24 जनवरी) को आखिरकार ICC ने सख्त कदम उठाते हुए अंतिम निर्णय ले लिया.

'बांग्लादेश की मांग नीति के अनुरूप नहीं'

बांग्लादेश द्वारा शुक्रवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ICC को लेकर इस्तेमाल की गई तल्ख भाषा के बाद से ही साफ हो  गया था कि ब्रिटिश द्वीपसमूह के उत्तर-पश्चिमी यूरोपीय देश स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह मिलना तय है. इसके बाद  यह जानकारी सामने आई कि ICC के सीईओ संजोग गुप्ता ने औपचारिक रूप से ICC बोर्ड को पत्र लिखकर बताया कि बांग्लादेश की मांगें ICC की नीति के अनुरूप नहीं हैं. बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजे गए इस पत्र में गुप्ता ने कथित तौर पर लिखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ICC बोर्ड के फैसले का पालन नहीं कर रहा है और ऐसे में बांग्लादेश की जगह किसी अन्य देश को आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. इस पत्र की प्रति स्वाभाविक रूप से BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम को भी भेजी गई है, जो स्वयं ICC बोर्ड के सदस्य हैं.

रैंकिंग के आधार पर मिली विश्व कप में जगह

इसी के साथ, यह भी माना जा रहा है कि गुप्ता ने क्रिकेट स्कॉटलैंड को औपचारिक निमंत्रण भेजते हुए भारत और श्रीलंका में होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में भाग लेने का प्रस्ताव रखा.सूत्रों के अनुसार, शनिवार सुबह से ही दुबई और स्कॉटलैंड बोर्ड के बीच संपर्क स्थापित हो चुका था. स्कॉटलैंड को यह स्थान उनके हालिया प्रदर्शन और वर्तमान ICC रैंकिंग (14वां स्थान) के आधार पर दिया गया है. साल 2024 टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहा था. उनके और इंग्लैंड के अंक बराबर थे, लेकिन नेट रन रेट के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके. साल 2022 संस्करण में स्कॉटलैंड ने ग्रुप चरण में वेस्टइंडीज को हराया था, लेकिन तीसरे स्थान पर रहते हुए सुपर 12 में जगह नहीं बना पाया.

ICC ने BCB को पूरा समय दिया

ICC ने बांग्लादेश को भारत में खेलने को लेकर अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया था. इस दौरान सीईओ संजोग गुप्ता लगातार BCB के अधिकारियों के संपर्क में थे. ICC नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जैसा क्रिकेटिंग देश वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था से खुद को अलग महसूस करे. साथ ही, ICC किसी ऐसे खतरनाक उदाहरण को भी जन्म नहीं देना चाहता था, जिसमें कोई सदस्य देश मैचों के स्थान को बदलने की मांग करे. ICC इस बात को लेकर स्पष्ट था कि वह विश्व कप के तय कार्यक्रम और उसकी पवित्रता (sanctity) की रक्षा करना चाहता है.

