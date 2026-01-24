विज्ञापन
बांग्लादेश के भारत में टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने के फैसले पर आगबबूला हुए पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन

Azharuddin on Bangladesh’s Move to Boycott T20 World Cup 2026: अजहरुद्दीन ने बांग्लादेश के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फटकार लगाई है.

बांग्लादेश के भारत में टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने के फैसले पर आगबबूला हुए पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन
Mohammad Azharuddin
  • मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप के भारत में न खेलने के फैसले को उनका नुकसान बताया है
  • अजहरुद्दीन ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए किसी शिकायत को निराधार कहा है
  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से अपने मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था
Mohammad Azharuddin Fires Back At Bangladesh: मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की आलोचना करते हुए इसे उनका नुकसान बताया, उन्होंने भारत की सुरक्षित मेज़बानी पर ज़ोर दिया, और कहा कि शेड्यूल फाइनल होने के बाद आईसीसी मैच शिफ्ट नहीं कर सकता है. भारतीय पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने ANI के साथ बात करते हुए इस मुद्दे पर अपनी राय दी और बांग्लादेश को जमकर फटकार लगाई है. 

मोहम्मद अजहरुद्दीन  ने कहा, "अगर वे नहीं आते हैं, तो यह उनका नुकसान है. वे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में शिकायत नहीं कर सकते. बहुत सारे इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, और किसी टीम ने शिकायत नहीं की है.अगर वे नहीं आते हैं, तो यह उनका और उनके खिलाड़ियों का नुकसान होगा. हमारा देश बहुत सुरक्षित है. सभी टीमें खेल रही हैं. न्यूज़ीलैंड अभी भारत में खेल रहा है, और साउथ अफ्रीका ने कुछ दिन पहले ही खेला था." 

अजहरुद्दीन का यह बयान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उस अनुरोध के बाद आई है, जिसमें उसने आईसीसी से अपने खिलाड़ियों की "सुरक्षा चिंताओं" का हवाला देते हुए अपने मैचों को भारत से बाहर श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था.

बता दें कि आईसीसी ने हाल ही में सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश क्रिकेट की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर कराने की अपील को खारिज कर दिया है. इसके चलते बांग्लादेश सरकार ने आने वाले इस बड़े इवेंट का बॉयकॉट कर दिया है.जिसके बाद स्कॉटलैंड की टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल करने के बात सामने आ रही है. 

अब ऑफिशियली ऐलान होना बाकी

अब जब बांग्लादेश ने भारत में न खेलने को लेकर अपना सुना दिया है तो आईसीसी अब जल्द ही ऑफिशियली ऐलान करने वाला है और बांग्लादेश के रिप्लेसमेंट के तौर पर स्कॉटलैंट को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल करने को लेकर बयान दे सकता है.देखना होगा कि आईसीसी अपना फाइनल फैसला कर सुनाता है. 

Mohammad Azharuddin, Bangladesh, Cricket
