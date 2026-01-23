बांग्लादेश की हुई T20 वर्ल्ड कप से छुट्टी, तो होगा इतना मोटा नुकसान, जानें

बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए अगले महीने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि आईसीसी ने उसकी मैच स्थल बदलने की मांग को खारिज कर दिया था. इस फैसले से स्कॉटलैंड के लिए टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह लेने का रास्ता साफ हो गया.आईसीसी ने बुधवार को बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया था कि या तो वह भारत जाने के लिए सहमत हो या फिर उनकी जगह किसी और टीम को ले लिया जाएगा. आईसीसी ने कहा कि भारत में उनके खिलाड़ियों, अधिकारियों या प्रशंसकों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था. लेकिन बांग्लादेश अपने रूख पर अड़ा रहा.

अब अगर बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो यकीनन बांग्लादेश बोर्ड को बड़ा नुकसान होगा. बांग्लादेश क्रिकेट को इससे फाइनेंशियल नुकसान होगा जिससे भविष्य की योजनाओं पर बड़ा असर पड़ेगा.

बांग्लादेश को 240 करोड़ रुपये का हो सकता है नुकसान

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करने की वजह से बांग्लादेश को 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 240 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है. यह वह पैसा है जो अगर वे इस बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेते तो ICC रेवेन्यू से मिलता. इसके अलावा, बांग्लादेश को अपने ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू में भी भारी नुकसान होगा. इसका मतलब है कि एक बड़े फैसले की वजह से BCB को अपनी सालाना इनकम का लगभग 60% नुकसान होने वाला है.

भारत बनाम बांग्लादेश द्विपक्षीय सीरीज़ पर होगा इसका असर

बांग्लादेश का भारत न जाने का फैसला इस साल के आखिर में होने वाली भारत बनाम बांग्लादेश द्विपक्षीय सीरीज़ को भी रद्द करवा सकता है. इसका मतलब होगा उतना बड़ा पैसों का नुकसान, जितना बांग्लादेश पूरे साल में खेली जाने वाली 10 दूसरी सीरीज़ से कमाता है.

केवल टी-20 विश्व कप से बाहर होने पर कितना होगा नुकसान



पार्टिसिपेशन फीस + प्राइज गारंटी + मैच जीतने पर बोनस + खिलाड़ियों को होने वाला ज़्यादा नुकसान + स्पॉन्सर/ब्रॉडकास्टर को होने वाला बड़ा नुकसान + ICC के संभावित जुर्माने.

कितना होगा नुकसान डॉलर/ रुपये में ICC भागीदारी फीस 3,00,000 / ₹2,74 करोड़ प्राइज मनी 2,25,000/ ₹2. 6 करोड़ मैच जीत बोनस 62,308/₹57.06 लाख खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान 4,00,000/₹3,66 करोड़ स्पॉन्सर / ब्रॉडकास्टिंग नुकसान 20,00,000/ ₹18,32, करोड़ ICC जुर्माना / भविष्य की कटौती 10,00,000 / ₹9,16,करोड़

यदि हम बात करें केवल विश्व कप से बाहर होने पर तो बांग्लादेश को अनुमावित 37 करोड़ का नुकसान हो सकता है.

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा न लेने पर बोर्ड को कई मामलो में नुकसान होने वाला है. पार्टिसिपेशन फीस से लेकर CC के संभावित जुर्माने हैं .जो समय के साथ हमें पता चलेगा. लेकिन इतना तो तय है कि टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने और आईसीसी ने पंगा लेने से बांग्लादेश क्रिकेट गर्त में पहुंच रहा है.