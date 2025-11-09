हर्षा भोगले ने चुनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम, दिग्गज ओपनर टीम से बाहर

T20 World Cup 2026: मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम का चुनाव किया है. हर्षा भोगले ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है जो टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में शामिल हो सकते हैं. हर्षा भोगले ने ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का चुनाव किया है. क्रिकबज पर बात करते हुए भोगले 15 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जायसवाल के अलावा, उन्होंने नितीश कुमार रेड्डी को भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया है. इसके अलावा हर्षा ने हार्दिक को टीम में शामिल किया है.

हर्षा को उम्मीद है कि पंड्या पूरी तरह से फिट होकर टी-20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे. बता दें कि हार्दिक पांड्या, जो एशिया कप 2025 के दौरान लगी बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे.

Photo Credit: BCCI

कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इसके अलावा अपनी टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को चुना है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप फरवरी में खेला जाने वाला है. उससे पहले भारतीय टीम को कुछ टी20 सीरीज खेलनी है. भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलेगी.

हर्षा भोगले ने चुनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (WK), जितेश शर्मा (WK), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

