'तेरा करियर खत्म कर दूंगा', बेटे-बहू के इस गाने को लेकर नाराज हो गए थे बिग बी, शंकर महादेवन को दी थी धमकी

नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर और कंपोजर शंकर महादेवन को सॉन्ग तारे जमीन पर, मितवा, 1998 का इंडी-पॉप एल्बम, "ब्रेथलेस" के लिए जाना जाता है. उनके गाए और बनाए गए गानों पर आज भी लोग थिरकते हैं. ऐसे में आज हम आपको उनके एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने शंकर महादेवन को धमकी देते हुए कहा था कि, "मैं तेरा करियर बिगाड़ दूंगा". दरअसल, शंकर महादेवन ने अपने फेमस ट्रैक 'कजरा रे' से जुड़ी यादें शेयर कीं. क्या बताया उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं.

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के ऑल इंडिया महफिल के साथ एक पॉडकास्ट में, शंकर ने बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने एक बार उन्हें गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान चेतावनी दी थी. बता दें, शंकर महादेवन ने "कभी अलविदा ना कहना" के आर्टिस्ट्स के साथ अपनी यादें ताजा करते हुए कहा, "मुझे याद है अमिताभ बच्चन सर, उस समय सॉन्ग 'रॉक एंड रोल' की शूटिंग कर रहे थे, और हम सेट पर गए थे. आप जानते ही होंगे कि अमिताभ सर की तुलना में मेरा वजन काफी ज्यादा है, ऐसे में मेरे वजन के बावजूद, उन्होंने मुझे उठाया क्योंकि वो 'कजरा रे' गाने से बहुत खुश थे. वह दिल के बहुत अच्छे और सरल है. मेरे गाने को लेकर उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, वाह 'क्या गाना बनाया है".



अमिताभ ने क्यों दी शंकर महादेवन को धमकी

'कजरा रे' गाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह एक अलग ही अनुभव था. मेरे लिए अमिताभ बच्चन का 'कजरा रे' के लिए अपनी आवाज डब करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि जावेद अली ने अभिषेक बच्चन के लिए गाया था और उनके हिस्से मैंने गाए थे. जब मैं उनसे एक फंक्शन में मिला तो मैंने कहा, सर, आप प्लीज आकर अपने हिस्से की डबिंग कर लीजिए. हमें गाने की मिक्सिंग करनी है. इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा गाना, और मैंने उन्हें बताया 'कजरा रे. इससे बाद फिर उन्होंने कहा, तो मैं इसमें क्या डब कर सकता हूं? इसके बाद मैंने उनसे कहा, 'सर मैंने आपके हिस्से का गाना डब करने के लिए रखा है".

गौरतलब है कि इस गाने की शूटिंग पहले ही अमिताभ बच्चन ने कर ली थी और उन्हें यह बहुत पसंद आया था. इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, 'नहीं, यह गाना ऐसे ही होगा. अगर तूने इसे हाथ लगाया तो देखना, मैं तेरा करियर बिगाड़ दूंगा". शंकर महादेवन ने बताया कि मैं जानता था कि वह मजाक में ऐसा कह रहे हैं.

शंकर महादेवन ने आगे बताया कि बिग बी ने उनसे कहा था कि वे इस गाने को न छुएं और न ही किसी और सिंगर से अपना हिस्सा डब करवाएं. उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन ने भी 'झूम बराबर झूम' गाने के लिए भी ऐसा ही किया था. बता दें, 'कजरा रे' गाना फिल्म 'बंटी और बबली' का है, जो साल 2005 में रिलीज हुई थी. उस समय ये गाना काफी हिट हुआ था और आज भी लोग इस गाने पर थिरकते हैं. यह गाना ऐश्वर्या राय, अमिताभ और अभिषेक बच्चन पर फिल्माया गया था. उस समय ऐश्वर्याऔर अभिषेक की शादी नहीं हुई थी.











