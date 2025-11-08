जब हवा में जहर घुला हो, क्या तब भी Akon के साथ थिरकेगी दिल्ली ?

एक तरफ जहां राजधानी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, वहीं दिल्लीवाले संगीत की धुनों पर थिरकने के लिए तैयार हैं. इस रविवार यानी 9 नवंबर 2025 को अमेरिकी सिंगर और रैपर Akon अपने लाइव कॉन्सर्ट “Akon India Tour 2025” के तहत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं. यह इवेंट शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा, और पुलिस के अनुमान के मुताबिक़ 10,000 से ज़्यादा दर्शक इस कॉन्सर्ट में शामिल हो सकते हैं.

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें कहां मिलेगी पार्किंग

दिल्ली पुलिस ट्रैफिक यूनिट ने इस इवेंट के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. स्टेडियम में एंट्री गेट नंबर 13 और 14 से होगी. पार्किंग की सुविधा गेट नंबर 7 से 9 और SCOPE कॉम्प्लेक्स MCD पार्किंग में उपलब्ध रहेगी. शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक B.P. Marg और CGO कॉम्प्लेक्स रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने. साथ ही, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

हवा में घुला ज़हर, लेकिन संगीत के आगे क्या टिक पाएगा प्रदूषण?

दिल्ली इस वक्त गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़ शनिवार को दिल्ली का औसत AQI 372 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 400 के पार पहुंच गया है- जो कि ‘बहुत ख़राब' श्रेणी में आता है. ऐसे में जब सरकार वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग और बाहर कम निकलने जैसी सलाह दे रही है, तब सवाल उठता है कि क्या ज़हरीली हवा के बीच भी दिल्लीवाले Akon के बीट्स पर झूमने से खुद को रोक पाएंगे?

स्वास्थ्य का रखें ध्यान

विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर के प्रदूषण में लंबे समय तक बाहर रहना फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारियों के लिए जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए अगर आप कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इन बातों का ख़ास ध्यान रखें:

N95 मास्क पहनें

पर्याप्त पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें

बच्चों, बुज़ुर्गों और अस्थमा या एलर्जी के मरीज़ों को भीड़भाड़ से दूर रखें।

दिल्ली की पहचान का एक और रंग

दिल्ली की हवा में भले ही इस वक़्त ज़हर घुला हो, लेकिन यहां के लोगों का संगीत के प्रति जज़्बा कम नहीं हुआ है. शहर के लिए यह शाम एक तरह से “पैशन बनाम पॉल्यूशन” का इम्तिहान होगी.