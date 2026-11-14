285.71 का स्ट्राइक रेट, सूर्यकुमार यादव की 'सुनामी वापसी', मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के उड़ाए होश

पिछले कुछ सालों के दौरान प्रदर्शन में गिरावट के कारण इस साल विश्व कप से पहले टीम इंडिया की कप्तानी और जगह दोनों गंवाने वाले पर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक छोटे ब्रेक के बाद 'सुनामी वापसी' की है. शनिवार से देश भर में शुरू हुए सर्वोच्च राष्ट्रीय टी20 घरेलू टूर्नामेंट सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सूर्यकुमार यादव की सुनामी पारी और वापसी के बूते मुंबई ने 13.1 ओवर में में 173 का लक्ष्य हासिल करते हुए हैदराबाद को पीट स्टाइल में अभियान शुरू किया. सूर्यकुमार ने सिर्फ 21 गेंदों पर 6 चौकों 5 छक्कों से 285.71 के स्ट्राइक-रेट से रन बटोरकर सेलेक्टरों को भी मैसेज भेज दिया कि वह अभी खत्म नहीं हुए हैं.

सूर्यकुमार यादव मस्त, हैदराबाद सन्न

कोलकाता में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरो में 172 का ठीक-ठाक स्कोर किया, तो बाद में दोनों ओपनर अंगकृष रघुवंशी (27) और हार्दिक तमोरे (22) के जल्द ही आउट होने से पलड़ा हैदराबाद की तरफ झुक रहा था. लेकिन फिर सूर्यकुमार यादव के प्रहारों ने हैदराबाद के होश उड़ा दिए. सूर्यकुमार यादव के नाबाद 60 रनों के अलावा सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान के 24 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों से बनाए 51 रनों ने भी अहम भूमिका निभाई

(खबर जारी है.)