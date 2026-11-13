0,0,0...भारत के साथ 52 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जानें कब-कब किस टीम के साथ हुआ यह 'हादसा'

कभी-कभी क्रिकेट में ऐसा होता है कि फैंस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि यह क्या हुआ. और कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के साथ माउंट मॉन्गनुई में खेले गए चौथे वनडे में हुआ. मैन हैनरी के फेंके पारी के पहले ही ओवर में दर्शक टीवी सेट से अच्छी तरह चिपके भी नहीं थे कि देखते देखते पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर एक के बाद एक आउट हो गए. तीनों ही दिग्गज बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके. और इसी के साथ ही भारत के वनडे इतिहास के करीब 52 साल में ऐसा पहली बार हुआ, जब स्कोर बिना बिना कोई रन बने उसके तीन विकेट गिर गए. हालांकि, दुनिया में कई ऐसी टीम हैं, जो पहले इस हालात से गुजर चुकी हैं. जानें कब-कब किसी टीम के साथ यह हादसा हुआ!
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फैंस के कमेंट
जैसे ही रोेहित और विराट आउट हुए, तो फैंस हैरान रह गए. उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि यह एकदम से क्या होे गया. आप प्रशंसकों के कमेंट देखिए
UNBELIEVABLE, MATT HENRY! 🤯🔥 #MattHenry #INDvsNZ #ViratKohli https://t.co/R2LwlFnikf— Chotu Bhaiya (हिंदुओं की आवाज़) (@ImShiva245) November 13, 2026
देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इन विकेटों को लेकर कमेंट वायरल हो गए
Matt Henry First Over Replay Vs India Pair is so goated that both scored 🦆 today Made their fan clubs cry equally ❤️🔥 Rohit Sharma - 0 Virat Kohli - 0 Shreyas Iyer - 0 What a start from Matt Henry! #NZvsIND #INDvsNZ https://t.co/4pAuVBNKuh— W𝐢𝐬𝐝𝐨𝐦 Of 𝘽𝙝𝙖𝙧𝙖𝙩 (@WisdomofBharat1) November 13, 2026
हालांकि, ज्यादातर फैंस का कहना है कि हैनरी को इसका श्रेय दीजिए. ऐसा हुआ, तो उसकी वजह उनकी शानदार बॉलिंग रही
Lets Take A Moment And Appreciate Matt Henry. One Of The Best New Ball Bowler. Absolute Ripper. #INDvsNZ https://t.co/th4ACeBWI4— Leviathan (@Leviathn01) November 13, 2026
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