0,0,0...भारत के साथ 52 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जानें कब-कब किस टीम के साथ हुआ यह 'हादसा'

कभी-कभी क्रिकेट में ऐसा होता है कि फैंस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि यह क्या हुआ. और कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के साथ माउंट मॉन्गनुई में खेले गए चौथे वनडे में हुआ. मैन हैनरी के फेंके पारी के पहले ही ओवर में दर्शक टीवी सेट से अच्छी तरह चिपके भी नहीं थे कि देखते देखते पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर एक के बाद एक आउट हो गए. तीनों ही दिग्गज बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके. और इसी के साथ ही भारत के वनडे इतिहास के करीब 52 साल में ऐसा पहली बार हुआ, जब स्कोर बिना बिना कोई रन बने उसके तीन विकेट गिर गए. हालांकि, दुनिया में कई ऐसी टीम हैं, जो पहले इस हालात से गुजर चुकी हैं. जानें कब-कब किसी टीम के साथ यह हादसा हुआ!

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टीम बनाम जगह साल पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड एजबेस्टन 1983 पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका लाहौर 1997 बांग्लादेश श्रीलंका पीटरमैरिट्ज़बर्ग 2003 ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश मीरपुर 2026 भारत न्यूज़ीलैंड माउंट माउंगानुई 2026

फैंस के कमेंट

जैसे ही रोेहित और विराट आउट हुए, तो फैंस हैरान रह गए. उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि यह एकदम से क्या होे गया. आप प्रशंसकों के कमेंट देखिए

देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इन विकेटों को लेकर कमेंट वायरल हो गए

हालांकि, ज्यादातर फैंस का कहना है कि हैनरी को इसका श्रेय दीजिए. ऐसा हुआ, तो उसकी वजह उनकी शानदार बॉलिंग रही