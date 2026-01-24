विज्ञापन
IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में 200+ स्ट्राइक रेट के साथ ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

IND vs NZ, 2nd T20I: भारत ने दूसरे टी-20 मैच को 7 विकेट से जीत लिया. भारत की जीत में ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने तहलका मचाया और आतिशी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई.

SuryaKumar Yadav record in T20I

Suryakumar Yadav World record: पिछले साल एक भी अर्धशतक नहीं जमाने वाले सूर्यकुमार यादव ने आखिरकार नए साल में अपने पुराने फॉर्म को खत्म कर फॉर्म में वापसी की, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में सूर्यकुमार यादव ने कमाल की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. सूर्या ने 37 गेंद पर नाबाद 82 रन की पारी खेली, अपनी तूफानी पारी में सूर्या ने 9 चौके और 4 छक्के लगाए, सूर्यकुमार यादव ने 221 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर टीम को 7 विकेट से तूफानी जीत दिला दी. 

सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास

सूर्यकुमार यादव ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. सूर्यकुमार यादव T20I में 200+ के स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.  T20I में 200+ के स्ट्राइक रेट के साथ सूर्या ने अबतक 11 बार 50+ स्कोर  बनाया है जो दूसरे बल्लेबाज से कहीं ज्यादा है. 

T20I में 200+ के स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

  • 11 बार - सूर्यकुमार यादव*
  • 8 बार - एविन लुईस
  • 8 बार - ग्लेन मैक्सवेल
  • 6 बार - अभिषेक शर्मा

T20I में 200+ के स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय 

  • 11 बार - सूर्यकुमार यादव
  • 6 बार - अभिषेक शर्मा
  • 5 बार - युवराज सिंह
  • 4 बार - रोहित शर्मा
  • 4 बार - केएल राहुल
  • 3 बार - हार्दिक पांड्या
  • 3 बार - यशस्वी जायसवाल

टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड 

इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में रन चेज के दौरान सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है.  टी-20 इंटरनेशनल में रन चेज के दौरान विराट कोहली ने 53 छक्के लगाए थे, वहीं, अब सूर्या ने 54 छक्के लगा लिए हैं. बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में रन चेज के दौरान सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं. रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान अपने करियर में कुल 74 छक्के लगाए थे.  

कप्तान के तौर पर सूर्या ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

वहीं, 40 मैचों के बाद कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा T20I  में जीत हासिल करने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव बन गए हैं. 40 मैचों के बाद सूर्या के नाम कुल 32 जीत कप्तान के तौर पर दर्ज है. वहीं, रोहित शर्मा के नाम 40 मैचों के बाद कुल 31 जीत दर्ज थी. 

40 मैचों के बाद कप्तान के रूप में सर्वाधिक T20I जीत

  • 32: सूर्यकुमार यादव
  • 31: रोहित शर्मा
  • 31: असगर अफगान

भारत की जीत में ईशान का कमाल

मैच में ईशान किशन ने 76 रन की पारी खेली जिसने भारत की जीत की नींव रखी, ईशान किशन को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, बता दें कि मैच में पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की थी और 208 रन बनाए थे जिसके बाद भारतीय टीम ने तीन विकेट खोकर लक्ष्य को 15.2 ओवर में ही हासिल कर लिया .

