Video: रुक नहीं रहा सूर्यकुमार यादव का रघु के लिए सम्मान, थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट के सामने झुककर कहा शुक्रिया

Suryakumar Yadav's heartfelt gesture for Raghu: दूसरे टी-20 में जब सूर्यकुमार यादव ने 82 रन की पारी खेली थी तो सूर्यकुमार यादव ने डगआउट में जाते हुए टीम इंडिया का थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु के चरणों में झुककर प्रणाम किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. अब तीसरे टी-20 में भी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कमाल की पारी खेली और 57 रन बनाकर नाबाद रहे. इस बार भी सूर्या ने अपने थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु को सम्मान दिया. हुआ ये कि तीसरा टी-20 मैच जीतने के बाद जैसे ही सूर्या डगआउट में पहुंचे और खिलाड़ियों से हाथ मिलने लगे, उसी दौरैन जब रघु उनके सामने आए तो कप्तान सूर्या ने उनके सामने झुककर उनके प्रति अपना सम्मान जताया लेकिन इस बार रघु भी सूर्या के सामने झुक गए, सूर्या और रघु के इस जेस्चर ने एक बार फिर फैन्स का दिल जीत लिया, बीसीसीआई ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

रघु ने प्रैक्टिस के दौरान सुर्या को खूब कराई प्रैक्टिस

काफी समय से खराब दौर से गुजर रहे सूर्या आखिरकार फॉर्म में वापसी करने में सफल रहे हैं. इसका श्रेय थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रधु को भी जाता है. दरअसल, रघु प्रैक्टिस के दौरान सूर्या को लगातार बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कराते रह हैं, जिसका फायदा आज सूर्या को मिल रहा है और वो अब दनादन रन बनाते जा रहे हैं. लगातार दो मैच में सूर्या ने दो अर्धशतक ठोककर टी 20 वर्ल्ड कप से पहले दूसरी टीमों की नींद उड़ा दी है.

कौन है रघु?

राघवेंद्र द्विवेदी, जिन्हें "रघु" के नाम से जाना जाता है, भारत की कई बेहतरीन बैटिंग मास्टरक्लास के पीछे के गुमनाम आर्किटेक्ट हैं.वह टीम इंडिया में लंबे समय से थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट हैं और "साइडआर्म" टूल का इस्तेमाल करके नेट्स में लगातार, तेज़ और सटीक गेंदें फेंकने की अपनी काबिलियत के लिए मशहूर हैं. सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी से लेकर विराट कोहली और अब सूर्यकुमार यादव तक, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज़ों को रघु नेट पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करा चुके हैं

एक साधारण बैकग्राउंड से आकर, रघु क्रिकेट खेलने के लिए मुंबई गए, लेकिन आखिरकार उन्हें नेशनल टीम की मदद करने में अपना मकसद मिला. वह एक दशक से ज़्यादा समय से ड्रेसिंग रूम में लगातार मौजूद रहे हैं, और भारत की हाल की वर्ल्ड कप जीत सहित बड़ी जीतों में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई है.