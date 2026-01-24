विज्ञापन
सूर्यकुमार यादव मैच जीतने के तुरंत बाद भागे डगआउट में, गुरु गंभीर नहीं, इस शख्स के चरणों को छूकर लिया आशीर्वाद

Suryakumar Yadav touching Raghu’s feet: दूसरा टी-20 मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार सीधे डगआउट में गए, जहां उन्होंने टीम इंडिया के अनुभवी थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट "रघु" से आशीर्वाद लिया.

IND vs NZ, 2nd T20I: काफी समय से खराब फॉर्म में रहने के बाद आखिरकार सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी की और दूसरे टी-20 में 82 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, सूर्या ने 37 गेंद पर 82 रन बनाए, अपनी पारी में सूर्यकुमार यादव ने 9 चौके और 4 छक्के लगाए. बता दें कि मैच के बाद सूर्या सीधे डगआउट में गए, जहां उन्होंने टीम इंडिया के अनुभवी थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट "रघु" से आशीर्वाद लिया.सूर्यकुमार थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट "रघु" के चरणो को छूने की कोशिश करने लगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. 

सूर्यकुमार यादव ने जीता दिल

दरअसल, दूसरे T-20 मुकाबले में फॉर्म में वापसी करने के बाद सूर्या अपनी बल्लेबाजी के दौरान काफी शांत और कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आए थे. पिछली कई पारियों से उनके बल्ले से एक भी 50 नहीं आया था जिसका सूखा कल सूर्या ने खत्म किया बता दें कि सूर्या की फॉर्म में वापसी का श्रेय रघु को जाता है, जिन्होंने नेट प्रैक्टिस के दौरान सूर्या को खूब बल्लेबाजी प्रैक्टिस कराई जिसका फायदा भारतीय कप्तान को मिला और दूसरे टी-20 में सूर्या ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी. यही कारण रहा कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद सूर्या ने रघु को अपनी पारी का श्रेय देते हुए उनके चरणों में झुक गए और प्रणाम किया.

रघु कौन हैं?

राघवेंद्र द्विवेदी, जिन्हें "रघु" के नाम से जाना जाता है, भारत की कई बेहतरीन बैटिंग मास्टरक्लास के पीछे के गुमनाम आर्किटेक्ट हैं.वह टीम इंडिया में लंबे समय से थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट हैं और "साइडआर्म" टूल का इस्तेमाल करके नेट्स में लगातार, तेज़ और सटीक गेंदें फेंकने की अपनी काबिलियत के लिए मशहूर हैं. सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी से लेकर विराट कोहली और अब सूर्यकुमार यादव तक, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज़ों को रघु नेट पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करा चुके हैं 

पर्दे की पीछे अहम भूमिका निभाते हैं. 

एक साधारण बैकग्राउंड से आकर, रघु क्रिकेट खेलने के लिए मुंबई गए, लेकिन आखिरकार उन्हें नेशनल टीम की मदद करने में अपना मकसद मिला. वह एक दशक से ज़्यादा समय से ड्रेसिंग रूम में लगातार मौजूद रहे हैं, और भारत की हाल की वर्ल्ड कप जीत सहित बड़ी जीतों में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई है.

