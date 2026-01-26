15 अगस्त में नहीं गए थे... 26 जनवरी की परेड देखने पहुंचे राहुल गांधी

गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए. पिछली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में वो नहीं गए थे, तो उन्हें काफी आलोचना सामना करना पड़ा था. राहुल गांधी गणतंत्र दिवस परेड को काफी बारीकी से देखते रहे. उनके पास में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नजर आईं. सफेद टीशर्ट पहने राहुल गांधी एकटक झांकियों का दीदार करते दिखे. गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा यूरोपीय आयोग की उर्सुला वेन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद प्रमुख एंटोनियो डिकोस्टा भी शामिल हुए हैं. इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और वीआईपी हस्तियां भी समारोह में पहुंची हैं.

दरअसल, सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैरमौजूदगी को लेकर राहुल गांधी अक्सर आलोचनाओं के घेरे में आ जाते हैं. कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे.

सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने परेड में अर्धसैनिक बल की पुरुषों की टुकड़ी की मार्चपास्ट की कमान संभाली. सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में जन्मी हैं. बाला ने भारत के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल की 147 कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व किया. गणतंत्र दिवस समारोह में बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे गीत वंदे मातरम को थीम के तौर पर शामिल किया गया था. रिपब्लिक डे परेड के निमंत्रण पत्र में भी वंदेमातरम का लोगो है. छायाचित्र के साथ वॉटरमार्क के तौर पर वंदे मातरम अंकित है.