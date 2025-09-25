IND vs BAN: 'कप्तान' सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा के महारिकॉर्ड की बराबरी कर मचाई खलबली

Suryakumar Yadav record: सूर्यकुमार यादव ने कप्तान के तौर पर इतिहास रच दिया है. सुपर 4 एशिया कप में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की और 75 रन बनाने में सफल रहे. अभिषेक को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया है. बतौर कप्तान सूर्या की टी-20 में यह 23वीं जीत है. ऐसा कर सूर्या ने बतौर कप्तान रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दरअसल, बतौर कप्तान 27 टी-20 इंटनेशनल मैच के बाद सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में सूर्या संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं. रोहित ने भी 27 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने के बाद भारत को 23 मैचों में जीत दिलाई थी.

कप्तान के तौर पर 27 टी-20 मैचों के बाद सबसे ज्यादा जीत (Most wins as captain after 27 T20Is)

23: सूर्यकुमार यादव

23: रोहित शर्मा

23: मिशेल मार्श

23: सरफराज अहमद

भारत पहुंचा फाइनल में

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 हरा दिया. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया था. बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई.

169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम का स्कोर जब 4 था, जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को आउट कर दिया, तीसरे नंबर पर आए परवेज हुसैन इमोन ने सलामी बल्लेबाज सैफ हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े। परवेज 21 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरे. लगातार गिरते विकेटों के बीच सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने 51 गेंद पर 5 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन की पारी खेली. उनका अकेला संघर्ष बांग्लादेश की जीत के लिए पर्याप्त नहीं था. सैफ और परवेज को छोड़ तीसरा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई.