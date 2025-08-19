बुमराह से लेकर जितेश शर्मा तक, एशिया कप स्क्वाड को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दे दिया बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Team India Asia Cup 2025 Squad: शुभमन गिल को तीनों प्रारूपों में भारत का भविष्य का कप्तान माना जा रहा है और मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि वह 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए शुभमन गिल को अपना उप-कप्तान बनाकर खुश हैं. भारत के नए टेस्ट कप्तान गिल ने आखिरी बार पिछले साल जुलाई में टी20 मैच खेला था, लेकिन मंगलवार को उन्होंने टीम के उप-कप्तान के रूप में टी20 टीम में वापसी की. उनका चयन चयनकर्ताओं की ओर से एक स्पष्ट संकेत था कि वे सूर्यकुमार यादव के टी20 प्रारूप और रोहित शर्मा के वनडे प्रारूप के बाद गिल को सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में देख रहे हैं.

गिल पिछले साल कैरेबियाई दौरे पर भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने आईपीएल और उसके बाद इंग्लैंड के टेस्ट दौरे में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और भारत को सीरीज 2-2 से बराबर कराने में मदद की.

"आखिरी बार जब उन्होंने भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे, टी20 विश्व कप (2024) के बाद, जब हम जुलाई 2024 में श्रीलंका गए थे, ज़िम्बाब्वे दौरे पर नहीं. तब मैं कप्तान था और वह उप-कप्तान थे और तभी हमने अगले टी20 विश्व कप के लिए एक नया चक्र शुरू किया."

सूर्यकुमार ने कहा, "इसके बाद वह सभी टेस्ट सीरीज़ (घरेलू) में व्यस्त हो गए. उन्हें टी20 क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी में भी व्यस्त हो गए. वह अब टीम में हैं और हमें उन्हें पाकर खुशी है."

जितेश शर्मा को लेकर कप्तान सूर्या ने कहा

जितेश शर्मा ने अपनी जगह पक्की की है. जितेश शर्मा संजू सैमसन के साथ टीम में दूसरे विकेटकीपर हैं. उन्होंने चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अच्छा आईपीएल खेला, जिससे उन्हें राष्ट्रीय टीम में वापसी करने में मदद मिली.

"पिछले टी20 विश्व कप के बाद, हमने इस बारे में काफ़ी बात की थी कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए. हमने बात की कि आगे के मील के पत्थरों के बारे में न सोचें, अपने सफर पर ध्यान दें. उसके बाद मैं बिल्कुल अलग क्रिकेटर बन गया हूं. आईपीएल और घरेलू टूर्नामेंटों में जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया है, उसने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी जगह फिर से पक्की कर ली है," सूर्यकुमार ने कहा.

उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा को टीम में शामिल करने का भी बचाव किया. "हर्षित राणा ने आईपीएल में वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है. मुझे लगता है कि पुणे वाले मैच में वह कन्कशन रिप्लेसमेंट थे, भारत के लिए खेले गए आखिरी मैच में वह मैन ऑफ़ द मैच रहे थे. हम उनके कौशल का समर्थन करते हैं और हम जानते हैं कि वह अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं," कप्तान ने आगे कहा.

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के सभी मैचों में शुरुआत करने की उम्मीद है, इसलिए राणा के एशिया कप में बेंच पर बैठने की संभावना है. अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाले विश्व कप से पहले भारत को काफी टी20 क्रिकेट खेलना है. एशिया कप के बाद, भारत आईसीसी इवेंट से पहले 15 और मैच खेलेगा. "पिछले साल के टी20 विश्व कप के बाद यह पहला बड़ा टूर्नामेंट है. यह खुद को परखने के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट है." इसके बाद भी कई टी20 मैच खेले. सफ़र यहीं से शुरू होता है," सूर्यकुमार ने कहा.