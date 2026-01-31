IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव से लेकर सोढ़ी तक, पांचवें T20I मुकाबले में ये 3 खिलाड़ी बनाएंगे गजब का रिकॉर्ड

India vs New Zealand, 5th T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) बीच खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज (31 जनवरी 2026) तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां दोनों की नजर जीत पर टिकी रहेगी. यहीं नहीं इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से कई खिलाड़ियों के पास विशेष उपलब्धियां हासिल करने का भी सुनहरा मौका है. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

सूर्यकुमार यादव

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 33 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले तीसरे, जबकि पूरी दुनिया में 12वें खिलाड़ी बन जाएंगे. खबर लिखे जाने तक सूर्या ने टीम इंडिया की तरफ से कुल 103 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 97 पारियों में 36.62 की औसत से 2967 रन निकले हैं.

ईश सोढ़ी

न्यूजीलैंड की तरफ से खबर लिखे जाने तक टिम साउथी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 164 विकेट चटकाए हैं. आज के मुकाबले में ईश सोढ़ी दो विकेट चटकाने में कामयाब होते होते हैं तो वह कीवी टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे. खबर लिखे जाने तक उन्होंने कीवी टीम की तरफ से 136 टी20 मुकाबले खेलते हुए 130 पारियों में 22.55 की औसत से 162 विकेट चटकाए हैं.

टिम सीफर्ट

पांचवें टी20 मुकाबले में टिम सीफर्ट 52 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह न्यूजीलैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी बन जाएंगे. खबर लिखा जाने तक उन्होंने 80 मैच खेलते हुए 75 पारियों में 29.96 की औसत से 1948 रन बनाए हैं.

