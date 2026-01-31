विज्ञापन
India vs New Zealand, 5th T20I 2026: ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भारतीय टीम ने कुल चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. जहां उसे तीन मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि महज एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

IND vs NZ 5th T20I: भारत ने ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले हैं 4 T20I मुकाबले, जानें कब किस टीम को कैसे धोया
भारतीय खिलाड़ी
India vs New Zealand, 5th T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज (31 जनवरी) तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. खबर लिखे जाने तक इस मैदान पर भारतीय टीम ने कुल चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. जहां उसे तीन मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं महज एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर संयोगवश भारतीय टीम ने साल 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. जहां भारतीय टीम को छह रनों से जीत मिली थी. आठ ओवरों के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 67 रन बनाए थे. जिसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम छह ओवरों में 61 रन तक ही पहुंच पाई थी. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने दो ओवरों नौ रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाए थे. 

तिरुवनंतपुरम में भारतीय टीम ने दुसरा मुकाबला दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. जहां उसे आठ विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. भारत ने विपक्षी टीम के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसे कैरेबियन टीम ने नौ गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए लेंडल सिमंस ने 45 गेंदों में नाबाद 67 रनों का योगदान दिया था. 

तिरुवनंतपुरम में तीसरी बार भारतीय टीम की भिड़ंत सितंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी. जहां भारतीय टीम अफ्रीकी टीम को आठ विकेट से मात देने में कामयाब रही. इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने प्रोटियाज को 106-8 पर रोक दिया था. उसके बाद 107 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. गेंदबाजी में जहां अर्शदीप सिंह ने 32 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए. वहीं बल्लेबाजी में केएल राहुल ने 56 गेंदों में नाबाद 51 और सूर्यकुमार यादव ने 33 गेंदों में नाबाद 50 रनों का योगदान दिया था. 

आखिरी बार भारतीय टीम इस मैदान पर नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबला खेलने उतरी थी. जहां भारतीय टीम को 44 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 235 रन बनाए थे. जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंदों में 53, ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 गेंदों में 58 और ईशान किशन ने 32 गेंदों में 52 रनों का योगदान दिया था. भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 191 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने क्रमशः तीन-तीन विकेट चटकाए थे. 

India, New Zealand, Cricket
